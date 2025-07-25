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Главная Одесса Задержание возле Афона — одесский депутат может сдать соратников

Задержание возле Афона — одесский депутат может сдать соратников

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 10:56
Александр Матвеев подозревается в хищении имущества Одессы
Одесский городской совет. Фото: ОГС

Депутата Одесского горсовета Александра Матвеева, который сбежал из Украины после коррупционного скандала, задержали в Греции. Его подозревают в махинациях с коммунальной недвижимостью на десятки миллионов. В Украине его ждет экстрадиция, а вместе с ней — вероятные показания против влиятельных соратников мэра Геннадия Труханова.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Депутат Одесского городского совета Александр Матвеев. Фото: ОГС

Имущественные схемы одесского депутата

Александра Матвеева подозревают в организации схемы, из-за которой из коммунальной собственности Одессы исчезли объекты на десятки миллионов гривен. Речь идет о недвижимости, которую оформляли через подконтрольные организации ОО "Добрые дела" и фирму "32". Сначала они брали помещения в аренду, а впоследствии выкупали их по поддельным документам, без аукционов и по заниженным ценам. Это позволяли пробелы в законодательстве.

Один из примеров — здание на улице Ришельевской, 11. В материалах следствия упоминаются помещения на нескольких этажах общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Сегодня там одна комната в 30 квадратов стоит около 20 тысяч долларов. Еще один объект — здание на даче Ковалевского, которое "превратилось" в жилой комплекс Club Marine-2.

Первоначальные убытки оценивали в 11 миллионов гривен, однако впоследствии сумма выросла. Во время обысков детективы нашли у Матвеева блокнот с пометками, который может свидетельствовать о системности схемы.

Матвеев сбежал из Украины

После начала расследования депутат выехал из Украины. Вероятно, некоторое время проживал в Испании, а активы его семьи за 2021-2023 годы достигли около 60 миллионов гривен. Несмотря на побег, он подал декларацию и использовал депутатские фонды. СМИ предполагают, что такая активность может свидетельствовать о планах вернуться. Однако теперь — только под конвоем.

Матвеев может пойти на сделку со следствием

По данным СМИ ключевой фигурой в деле также считают начальника департамента коммунальной собственности Александра Ахмерова — давнего соратника мэра Одессы Геннадия Труханова. Источники не исключают, что Матвеев может пойти на сделку со следствием и дать показания против окружения городского головы. СМИ пишут, что правоохранительные органы уже получили сигнал "работать" по всему звену — от подписантов документов до кураторов.

Кто такой Александр Матвеев: справка

С 2015 года депутат Одесского городского совета 7 созыва от политической партии "Доверяй делам". Член постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности. С 2012 года и по сей день руководитель ЧП "Мебельный дом "Арка". В 2010-2015 годах — депутат Одесского городского совета шестого созыва по списку Партии регионов. Председатель правления ОАО "Ипподром" и президент благотворительного фонда "Регион". С мая 2024 года находится за пределами страны.

Напомним, в Одесской области секретарь суда "потеряла" три миллиона в декларации. Также мы писали, что бывший депутат Верховной Рады Ирина Кормышкина занизила в декларации в десятки раз ценный Mercedes-Maybach S580.

Одесса махинации коррупция местные депутаты Новости Одессы задержание
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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