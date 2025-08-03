Сергій Кропива залишив посаду заступника голови ОВА

Заступник очільника Одеської ОВА Сергій Кропива йде у відставку. Фото: Facebook/serhii.kropiva

Заступник голови Одеської ОВА Сергій Кропива оголосив про відставку. Утім, чиновник підкреслив, що не прощається з командою, а лише змінює позицію. Його шлях у владі — це досвід кіберполіції, прокуратури та цифрової трансформації регіону.

Про це Сергій Кропива повідомив у суботу, 2 серпня, на своїй сторінці у Facebook.

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Допис Сергія Кропиви. Фото: скриншот з Facebook

Сергій Кропива йде з посади

Він повідомив, що не обіймає посаду заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, яку очолював з 2023 року. Кропива подякував команді та пообіцяв і далі працювати на благо регіону.

"Я йду з посади. Але не з процесу. Не граю в прощання — просто змінюю позицію. Команда залишається. І моя підтримка — теж", — написав Кропива.

Чим займався Кропива на посаді заступника

Сергій Кропива також розповів, що на посаді він відповідав за цифровий розвиток, трансформацію і цифровізацію регіону. За цей час впровадили електронний документообіг у громадах, запуск нових автостанцій, туристичні додатки зі штучним інтелектом, створили нову айдентику регіону та забезпечили прозорий облік транспортної інфраструктури. У своїй заяві він наголосив, що головним досягненням вважає команду.

"Головне — це люди. Це ви, команда. Це — мій головний кейс", — написав Кропива.

Він також перерахував і свої досягнення на посаді. Серед них — понад 11 млн євро допомоги від партнерів, 273 млн грн інвестицій.

Що відомо про Сергія Кропиву

До цього Кропива очолював департамент Офісу Генпрокурора з питань економічної безпеки та кіберзлочинів, створений у 2022 році. А ще раніше — працював у кіберполіції: був начальником київського управління, а потім першим заступником голови Нацполіції в цій сфері.

Водночас станом на сьогодні, Кропива ще не подав декларацію перед звільненням. Його попередній фінансовий звіт свідчить про значні доходи: понад 1,2 млн гривень зарплати, майже 5 млн від підприємництва, пенсія, збереження в доларах, євро та гривні. Також у родини — квартира, орендоване житло та Mercedes-Benz за майже 5 млн.

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