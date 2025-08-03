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Головна Одеса Очільник Одещини Олег Кіпер залишився без заступника — чому

Очільник Одещини Олег Кіпер залишився без заступника — чому

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 09:12
Сергій Кропива залишив посаду заступника голови ОВА
Заступник очільника Одеської ОВА Сергій Кропива йде у відставку. Фото: Facebook/serhii.kropiva

Заступник голови Одеської ОВА Сергій Кропива оголосив про відставку. Утім, чиновник підкреслив, що не прощається з командою, а лише змінює позицію. Його шлях у владі — це досвід кіберполіції, прокуратури та цифрової трансформації регіону.

Про це Сергій Кропива повідомив у суботу, 2 серпня, на своїй сторінці у Facebook.

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Допис Сергія Кропиви. Фото: скриншот з Facebook

Сергій Кропива йде з посади

Він повідомив, що не обіймає посаду заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, яку очолював з 2023 року. Кропива подякував команді та пообіцяв і далі працювати на благо регіону.

"Я йду з посади. Але не з процесу. Не граю в прощання — просто змінюю позицію. Команда залишається. І моя підтримка — теж", — написав Кропива.

Чим займався Кропива на посаді заступника

Сергій Кропива також розповів, що на посаді він відповідав за цифровий розвиток, трансформацію і цифровізацію регіону. За цей час впровадили електронний документообіг у громадах, запуск нових автостанцій, туристичні додатки зі штучним інтелектом, створили нову айдентику регіону та забезпечили прозорий облік транспортної інфраструктури. У своїй заяві він наголосив, що головним досягненням вважає команду.

"Головне — це люди. Це ви, команда. Це — мій головний кейс", — написав Кропива.

Він також перерахував і свої досягнення на посаді. Серед них — понад 11 млн євро допомоги від партнерів, 273 млн грн інвестицій.

Що відомо про Сергія Кропиву

До цього Кропива очолював департамент Офісу Генпрокурора з питань економічної безпеки та кіберзлочинів, створений у 2022 році. А ще раніше — працював у кіберполіції: був начальником київського управління, а потім першим заступником голови Нацполіції в цій сфері.

Водночас станом на сьогодні, Кропива ще не подав декларацію перед звільненням. Його попередній фінансовий звіт свідчить про значні доходи: понад 1,2 млн гривень зарплати, майже 5 млн від підприємництва, пенсія, збереження в доларах, євро та гривні. Також у родини — квартира, орендоване житло та Mercedes-Benz за майже 5 млн.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року в Одеській області виявили десятки порушень мовного закону. Також ми писали, що фермери Одещини знову б'ють всі рекорди під час жнив.

Одеса Одеська область політики Новини Одеси відставка Олег Кіпер
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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