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Глава Одесчины Олег Кипер остался без заместителя — почему

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Дата публикации 3 августа 2025 09:12
Сергей Крапива покинул пост заместителя председателя ОВА
Заместитель главы Одесской ОГА Сергей Крапива уходит в отставку. Фото: Facebook/serhii.kropiva

Заместитель председателя Одесской ОВА Сергей Крапива объявил об отставке. Впрочем, чиновник подчеркнул, что не прощается с командой, а лишь меняет позицию. Его путь во власти — это опыт киберполиции, прокуратуры и цифровой трансформации региона.

Об этом Сергей Крапива сообщил в субботу, 2 августа, на своей странице в Facebook.

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Сообщение Сергея Крапивы. Фото: скриншот из Facebook

Сергей Крапива уходит с должности

Он сообщил, что не занимает должность заместителя председателя Одесской областной военной администрации, которую возглавлял с 2023 года. Крапива поблагодарил команду и пообещал и дальше работать на благо региона.

"Я ухожу с должности. Но не из процесса. Не играю в прощание — просто меняю позицию. Команда остается. И моя поддержка — тоже", — написал Крапива.

Чем занимался Крапива на должности заместителя

Сергей Крапива также рассказал, что на должности он отвечал за цифровое развитие, трансформацию и цифровизацию региона. За это время внедрили электронный документооборот в общинах, запуск новых автостанций, туристические приложения с искусственным интеллектом, создали новую айдентику региона и обеспечили прозрачный учет транспортной инфраструктуры. В своем заявлении он подчеркнул, что главным достижением считает команду.

"Главное — это люди. Это вы, команда. Это — мой главный кейс", — написал Крапива.

Он также перечислил и свои достижения на должности. Среди них — более 11 млн евро помощи от партнеров, 273 млн грн инвестиций.

Что известно о Сергее Крапиве

До этого Крапива возглавлял департамент Офиса Генпрокурора по вопросам экономической безопасности и киберпреступлений, созданный в 2022 году. А еще раньше — работал в киберполиции: был начальником киевского управления, а затем первым заместителем главы Нацполиции в этой сфере.

В то же время по состоянию на сегодня, Крапива еще не подал декларацию перед увольнением. Его предыдущий финансовый отчет свидетельствует о значительных доходах: более 1,2 млн гривен зарплаты, почти 5 млн от предпринимательства, пенсия, сбережения в долларах, евро и гривне. Также у семьи — квартира, съемное жилье и Mercedes-Benz за почти 5 млн.

Напомним, в первой половине 2025 года в Одесской области обнаружили десятки нарушений языкового закона. Также мы писали, что фермеры Одесской области снова бьют все рекорды во время жатвы.

Одесса Одесская область политики Новости Одессы отставка Олег Кипер
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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