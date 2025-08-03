Сергей Крапива покинул пост заместителя председателя ОВА

Заместитель главы Одесской ОГА Сергей Крапива уходит в отставку. Фото: Facebook/serhii.kropiva

Заместитель председателя Одесской ОВА Сергей Крапива объявил об отставке. Впрочем, чиновник подчеркнул, что не прощается с командой, а лишь меняет позицию. Его путь во власти — это опыт киберполиции, прокуратуры и цифровой трансформации региона.

Об этом Сергей Крапива сообщил в субботу, 2 августа, на своей странице в Facebook.

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Сообщение Сергея Крапивы. Фото: скриншот из Facebook

Сергей Крапива уходит с должности

Он сообщил, что не занимает должность заместителя председателя Одесской областной военной администрации, которую возглавлял с 2023 года. Крапива поблагодарил команду и пообещал и дальше работать на благо региона.

"Я ухожу с должности. Но не из процесса. Не играю в прощание — просто меняю позицию. Команда остается. И моя поддержка — тоже", — написал Крапива.

Чем занимался Крапива на должности заместителя

Сергей Крапива также рассказал, что на должности он отвечал за цифровое развитие, трансформацию и цифровизацию региона. За это время внедрили электронный документооборот в общинах, запуск новых автостанций, туристические приложения с искусственным интеллектом, создали новую айдентику региона и обеспечили прозрачный учет транспортной инфраструктуры. В своем заявлении он подчеркнул, что главным достижением считает команду.

"Главное — это люди. Это вы, команда. Это — мой главный кейс", — написал Крапива.

Он также перечислил и свои достижения на должности. Среди них — более 11 млн евро помощи от партнеров, 273 млн грн инвестиций.

Что известно о Сергее Крапиве

До этого Крапива возглавлял департамент Офиса Генпрокурора по вопросам экономической безопасности и киберпреступлений, созданный в 2022 году. А еще раньше — работал в киберполиции: был начальником киевского управления, а затем первым заместителем главы Нацполиции в этой сфере.

В то же время по состоянию на сегодня, Крапива еще не подал декларацию перед увольнением. Его предыдущий финансовый отчет свидетельствует о значительных доходах: более 1,2 млн гривен зарплаты, почти 5 млн от предпринимательства, пенсия, сбережения в долларах, евро и гривне. Также у семьи — квартира, съемное жилье и Mercedes-Benz за почти 5 млн.

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