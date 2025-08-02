Мовні порушення в Одесі: де найбільше проблем

Люди гуляють містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У першій половині 2025 року в Одеській області виявили десятки порушень закону про мову. Найчастіше йдеться про недоступність української в обслуговуванні та на вивісках.

Про це повідомляє секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови.

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Допис секретаріату. Фото: скриншот з Facebook

Мовні порушення

За опублікованими даними, секретаріат провів 656 перевірок по всій Україні з початку року. З них 549 — нові, а ще 107 тягнулися з минулого. Найбільше порушень зафіксували у Києві, Харківській, Дніпропетровській та — традиційно — Одеській областях.

Де найчастіше порушують закон про мову на Одещині

На Одещині під приціл потрапили сайти, кафе, магазини й установи, які проігнорували норми мовного закону. 36% порушень стосуються онлайн-інтерфейсів без української версії, 26% — це спілкування персоналу іншою мовою, ще 22% — порушення в написах, оголошеннях і вивісках.

Результат — 388 протоколів і 136 офіційних попереджень. Крім того, 35 перевірок ініціював сам мовний омбудсман. Загалом за пів року українці подали 1410 скарг — це на 348 більше, ніж торік.

Нагадаємо, після того, як закладам Одеси дозволили працювати до 23:00, кількість порушників комендантської години дещо збільшилася. Також ми писали, що у Болграді демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну.