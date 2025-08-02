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Главная Одесса Одесчина среди лидеров языковых нарушений — где больше всего

Одесчина среди лидеров языковых нарушений — где больше всего

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 15:13
Языковые нарушения в Одессе: где больше всего проблем
Люди гуляют по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В первой половине 2025 года в Одесской области выявили десятки нарушений закона о языке. Чаще всего речь идет о недоступности украинского в обслуживании и на вывесках.

Об этом сообщает секретариат Уполномоченного по защите государственного языка.

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Сообщение секретариата. Фото: скриншот из Facebook

Языковые нарушения

По опубликованным данным, секретариат провел 656 проверок по всей Украине с начала года. Из них 549 — новые, а еще 107 тянулись из прошлого. Больше всего нарушений зафиксировали в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и — традиционно — Одесской областях.

Где чаще всего нарушают закон о языке в Одесской области

В Одесской области под прицел попали сайты, кафе, магазины и учреждения, которые проигнорировали нормы языкового закона. 36% нарушений касаются онлайн-интерфейсов без украинской версии, 26% — это общение персонала на другом языке, еще 22% — нарушения в надписях, объявлениях и вывесках.

Результат — 388 протоколов и 136 официальных предупреждений. Кроме того, 35 проверок инициировал сам языковой омбудсмен. Всего за полгода украинцы подали 1410 жалоб — это на 348 больше, чем в прошлом году.

Напомним, после того, как заведениям Одессы разрешили работать до 23:00, количество нарушителей комендантского часа несколько увеличилось. Также мы писали, что в Болграде демонтировали памятник Александру Пушкину.

Одесса русский язык Одесская область нарушения Новости Одессы закон о языке
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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