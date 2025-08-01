Чи готові одесити інвестувати в бізнес під час війни у 2025 році

Одеситки прогулюються вулицею. Фото: Новини.LIVE

Бажання зібрати стартовий капітал і змогу реалізувати свою справу є майже у кожного. Та в складний період для країни багато хто відкладає мрії на потім. Чи наважилися б ви відкрити бізнес саме в умовах повномасштабної війни? Відповідь на це запитання для багатьох не така вже й очевидна. Хтось сумнівається через нестабільність і небезпеку, інші, навпаки, вірять, що саме зараз країна потребує нових ініціатив і підприємців.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи ризикнули б вони розпочати власну справу вже сьогодні.

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Бізнес в умовах війни

Рішення відкрити бізнес зараз здається сумнівним. Війна суттєво впливає на відчуття безпеки та економічної доцільності. Однак, попри страхи, інший бік питання: розвиток підприємництва — це і податки, і робочі місця, і внесок у майбутнє. Проте все залежить від особистого бачення та готовності ризикувати кожного.

"Скоріш за все ні, ми ж самі розуміємо, що відбувається зараз в країні. Мабуть, це трошки притримало мої дії. Проте я гадаю, що це справа особисто кожного. Бізнес — це все ж капіталовкладення, розвиток платників податків, і це також розвиток нашої країни", — каже Тетяна.

Одеситка Тетяна про бізнес в умовах війни. Фото: Новини.LIVE

Деякі опитані однозначно проти відкриття бізнесу зараз. Вони визнають що розвиток економіки необхідний, але особисто для себе не бачить умови для старту. Зараз найважливіше — дочекатися завершення війни й тоді планувати щось нове. Проте життя не зупиняється, і певні кроки потрібно робити вже тепер.

"Не знаю, скоріш за все, що зараз точно ні. Я думаю, що потрібно почекати завершення війни. Проте, якщо інші бажають відкривати бізнес, я тільки підтримую такі ініціативи. Війна війною, як кажуть, а життя продовжується. Будемо сподіватися на найкраще. Тому треба щось робити в цьому житті. Для найкращого", — каже Олена.

Місцева мешканка Олена про страхи перед бізнесом. Фото: Новини.LIVE

Який бізнес відкрити

Дехто з опитаних впевнено каже: бізнес треба відкривати вже зараз. Навіть у такі важкі часи країна потребує економічного руху. Чекати завершення бойових дій — не варіант. Кожен, хто може інвестувати у справу, має це робити, адже тільки так можна зберегти динаміку розвитку.

"Так, звісно, я б відкрила бізнес, якби мала змогу. Кафе чи ресторан, адже треба розвивати нашу країну навіть в таку нелегку годину. Чому відкладати це на після війни?" — вважає Тетяна.

Одеситка Тетяна про те, навіщо залишати життя на потім. Фото: Новини.LIVE

Інша опитана також готова спробувати. Вона каже, що не думала над конкретною сферою, але якщо з’явилася б можливість — відважилася б. Для неї важливо, щоб це було щось близьке до душі. Можливо, креативне або соціальне. Але водночас жінка застерігає від нав’язування думок. Вона переконана: такі рішення кожен має ухвалювати сам, виходячи зі своїх ресурсів, стану і готовності нести відповідальність.

"Звісно б зробила. Може, якусь студію відкрила б, може якийсь магазин. Я про це так серйозно поки не думаю. Я вважаю, що це особиста думка кожного і відповідальність кожного. Якщо ми будемо слухати один одного, ті поради залиште кожен при собі, будь ласка", — каже Анна.

Місцева жителька Анна про бізнес. Фото: Новини.LIVE

Капітал для бізнесу

А от Людмила ділиться зовсім іншим настроєм — песимістичним. Вона відверто зізнається, що зараз не бачить жодного сенсу в спробах щось почати. Її лякають і ризики, і нестабільність, і відсутність достатніх коштів. Жінка з повагою ставиться до тих, хто все ж відкриває бізнес.

"Та ні, я вважаю, що зараз немає сенсу. Ті, хто зараз відкривають бізнес і працюють, вони герої й молодці. Не знаю, де вони беруть ці гроші, що вони можуть собі це дозволити", — зазначає Людмила.

Одеситка Людмила про капітал для бізнесу. Фото: Новини.LIVE

Війна гальмує ініціативи, але не вбиває підприємницького духу. Частина українців уже зараз готова ризикувати, інші чекають кращих часів. Утім, всі згодні в одному: країна має рухатися вперед, навіть під звуки сирен.

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