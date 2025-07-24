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Головна Одеса Бізнесмени Одеси отримають компенсацію через обстріли — деталі

Бізнесмени Одеси отримають компенсацію через обстріли — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 16:45
Одеському бізнесу компенсують кошти на оцінку збитків від атак РФ
Знищені склади підприємства. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Малий та середній бізнес Одеси з 1 серпня зможе отримати фінансову допомогу в оцінці збитків від обстрілів. На такі цілі передбачено 12,5 мільйонів гирвень з бюджету міста.

Відповідне рішення було затверджено на Виконкомі Одеської міської ради.

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Допомога в оцінці

Щороку в Одесі виділяється 17 млн грн. на допомогу підприємцям. Проте регулярні обстріли з боку РФ наносять бізнесу надто великі збитки, аби цих коштів вистачило. У зв'язку з цим в міському бюджеті додатково передбачили ще 12,5 млн гривень, які підуть на процедуру оцінки збитків від ракетно-дронових атак.

"Наразі у нас є встановлений державою порядок як оцінювати збитки від обстрілів для фізичних осіб. А що робити підприємцям — на цей рахунок поки державної програми не існує",— каже директор департаменту економічного розвитку Андрій Розов.

Зазначається, що собливу увагу при розподілі допомоги обіцяють приділити підприємцям-ветеранам війни. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про  видачу ветеранам сертифікатів на отримання житла. А також про мільйони для одеського бізнесу.

Одеса гроші обстріли Новини Одеси бізнес
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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