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Головна Одеса Довгоочікуване житло — одеським ветеранам вручили сертифікати

Довгоочікуване житло — одеським ветеранам вручили сертифікати

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Дата публікації: 23 липня 2025 13:05
Ветеранам Одещини дали сертифікати на поліпшення житлових умов
Ветерани біля ОВА. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні ветеранам Одещини вручили сертифікати на компенсацію на поліпшення житлових умов. Таким чином героям, що повернулися з фронту, допомагають інтергруватися у цивільне життя.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Сертифікати для ветеранів

Сьогодні в Одеській Одеської обласної військової адміністрації міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та голова ОВА Олег Кіпер вручили ветеранам сертифікати. Завдяки ним військові зможуть отримати компенсацію на поліпшення житлових умов. 

"Ветерани одна з самих пасіонарних категорій населення, ми постійно в комунцікації з ветеранами і отримуємо зворотній зв'язок, вивчаємо що ще треба надати кожному ветерану аби він міг реалізувати себе у цивільному житті",— каже міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

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Міністр Наталія Калмикова. Фото: Новини.LIVE
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Нагородження сертифікатами. Фото: Новини.LIVE
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Ветерани в ОВА. Фото: Новини.LIVE

Ветерани задоволені

Дмитро Сова мріяв отримати власне житло з 2014 року і сьогодні це стало можливим завдяки допомозі. Колишній службовець боронив Україну ще під час АТО. А з початком повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт. Зараз чоловік повернувся та інтегрувався у цивільне життя, працює у будівельній фірмі. Герой каже: усі друзі лишилися на війні, тому він за ними сумує.

"Тяжко було інтегруватися у цивільне життя. Хочу туди, на фронт, до побратимів. Усі мої там лишилися... Але тут нам допомагають, підтримка ветеранів насправді навіть більша, ніж можна собі уявити",— каже Дмитро.

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Дмитро, отримав сертифікат. Фото: Новини.LIVE
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Ветеран з сертифікатом. Фото: Новини.LIVE
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Військові з сертифікатами. Фото: Новини.LIVE

Що дають сертифікати

Загалом по Україні майже 1600 родин отримали такі сертифікати. Якщо ветеран через війну отримав інвалідність і не має житла, то завдяки ним він може подати документи та стати в чергу на компенсацію. Фінансування проєкту частково підтримується міжнародними партнерами, зокрема через програму Ukraine Facility.

Програму житла для ветеранів з інвалідністю планують продовжити і наступного року. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також привітав військових. Посадовець зауважив, що допомога ветеранам —  пріоритетна задача сьогодні.

"Хочу щоб ви кожного дня просипалися з посмішною. Хочу побажати вам мирного українського неба",— сказав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
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Після вручення. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про прощання з героєм Оборіним. А також військового, який знущався зі співмешканки.

Одеса Одеська область ветерани Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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