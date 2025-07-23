Ветеранам Одещини дали сертифікати на поліпшення житлових умов

Довгоочікуване житло — одеським ветеранам вручили сертифікати
Сьогодні ветеранам Одещини вручили сертифікати на компенсацію на поліпшення житлових умов. Таким чином героям, що повернулися з фронту, допомагають інтергруватися у цивільне життя.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Сертифікати для ветеранів
Сьогодні в Одеській Одеської обласної військової адміністрації міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та голова ОВА Олег Кіпер вручили ветеранам сертифікати. Завдяки ним військові зможуть отримати компенсацію на поліпшення житлових умов.
"Ветерани одна з самих пасіонарних категорій населення, ми постійно в комунцікації з ветеранами і отримуємо зворотній зв'язок, вивчаємо що ще треба надати кожному ветерану аби він міг реалізувати себе у цивільному житті",— каже міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.
Ветерани задоволені
Дмитро Сова мріяв отримати власне житло з 2014 року і сьогодні це стало можливим завдяки допомозі. Колишній службовець боронив Україну ще під час АТО. А з початком повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт. Зараз чоловік повернувся та інтегрувався у цивільне життя, працює у будівельній фірмі. Герой каже: усі друзі лишилися на війні, тому він за ними сумує.
"Тяжко було інтегруватися у цивільне життя. Хочу туди, на фронт, до побратимів. Усі мої там лишилися... Але тут нам допомагають, підтримка ветеранів насправді навіть більша, ніж можна собі уявити",— каже Дмитро.
Що дають сертифікати
Загалом по Україні майже 1600 родин отримали такі сертифікати. Якщо ветеран через війну отримав інвалідність і не має житла, то завдяки ним він може подати документи та стати в чергу на компенсацію. Фінансування проєкту частково підтримується міжнародними партнерами, зокрема через програму Ukraine Facility.
Програму житла для ветеранів з інвалідністю планують продовжити і наступного року. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також привітав військових. Посадовець зауважив, що допомога ветеранам — пріоритетна задача сьогодні.
"Хочу щоб ви кожного дня просипалися з посмішною. Хочу побажати вам мирного українського неба",— сказав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про прощання з героєм Оборіним. А також військового, який знущався зі співмешканки.
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