Військовий ЗСУ з Одеси вчиняв психологічне насильство проти цивільної дружини

Молоток судді. Фото ілюстративне: inlviv

Солдат з Одеси систематично вчиняв психологічне насильство проти своєї цивліьної дружини. Після погроз фізичною розправою, жінка подала позов до суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Одеси регулярно ображав свою цивільну дружину. Однак психологічний тиск не обмежуквався нецензурною лайкою на адресу дівчини: він також погрожував їй фізичною розправою та штовхав. Перелякана жінка подала на службовця позов до суду.

Що вирішив суд

Солдата визнали винним за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство). Однак суд звільнив його від 2 років ув’язнення з іспитовим терміном на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який відмовився йти на фронт. А також про службовця ЗСУ, який вкрав автівку.