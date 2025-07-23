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Головна Одеса Військовий з Одеси знущався зі співмешканки — як покарав суд

Військовий з Одеси знущався зі співмешканки — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ з Одеси вчиняв психологічне насильство проти цивільної дружини
Молоток судді. Фото ілюстративне: inlviv

Солдат з Одеси систематично вчиняв психологічне насильство проти своєї цивліьної дружини. Після погроз фізичною розправою, жінка подала позов до суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Одеси регулярно ображав свою цивільну дружину. Однак психологічний тиск не обмежуквався нецензурною лайкою на адресу дівчини: він також погрожував їй фізичною розправою та штовхав. Перелякана жінка подала на службовця позов до суду.

Що вирішив суд

Солдата визнали винним за  ст. 126-1 КК України (домашнє насильство). Однак суд звільнив його від 2 років ув’язнення з іспитовим терміном на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який відмовився йти на фронт. А також про службовця ЗСУ, який вкрав автівку.

Одеса ЗСУ армія Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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