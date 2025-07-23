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Главная Одесса Военный с Одессы издевался над сожительницей — как наказал суд

Военный с Одессы издевался над сожительницей — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 01:33
Военный ВСУ из Одессы совершал психологическое насилие против гражданской жены
Молоток судьи. Фото иллюстративное: inlviv

Солдат из Одессы систематически совершал психологическое насилие против своей гражданской жены. После угроз физической расправой, женщина подала иск в суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Одессы регулярно оскорблял свою гражданскую жену. Однако психологическое давление не ограничивалось нецензурной бранью в адрес девушки: он также угрожал ей физической расправой и толкал. Испуганная женщина подала на служащего иск в суд.

Что решил суд

Солдата признали виновным по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие). Однако суд освободил его от 2 лет заключения с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, недавно мы писали о военном, который отказался идти на фронт. А также о служащем ВСУ, который украл машину.

Одесса ВСУ армия Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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