Военный ВСУ из Одессы совершал психологическое насилие против гражданской жены

Военный с Одессы издевался над сожительницей — как наказал суд
Солдат из Одессы систематически совершал психологическое насилие против своей гражданской жены. После угроз физической расправой, женщина подала иск в суд.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Военный из Одессы регулярно оскорблял свою гражданскую жену. Однако психологическое давление не ограничивалось нецензурной бранью в адрес девушки: он также угрожал ей физической расправой и толкал. Испуганная женщина подала на служащего иск в суд.
Что решил суд
Солдата признали виновным по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие). Однако суд освободил его от 2 лет заключения с испытательным сроком на 1 год.
Напомним, недавно мы писали о военном, который отказался идти на фронт. А также о служащем ВСУ, который украл машину.
Читайте Новини.LIVE!