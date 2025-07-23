Ветеранам Одесской области дали сертификаты на улучшение жилищных условий

Ветераны возле ОВА. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ветеранам Одесской области вручили сертификаты на компенсацию для улучшения жилищных условий. Таким образом героям, вернувшимся с фронта, помогают интегрироваться в гражданскую жизнь.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Сертификаты для ветеранов

Сегодня в Одесской Одесской областной военной администрации министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и глава ОВА Олег Кипер вручили ветеранам сертификаты. Благодаря им военные смогут получить компенсацию на улучшение жилищных условий.

"Ветераны одна из самых пассионарных категорий населения, мы постоянно в коммуникации с ветеранами и получаем обратную связь, изучаем что еще надо предоставить каждому ветерану чтобы он мог реализовать себя в гражданской жизни",— говорит министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Министр Наталья Калмыкова. Фото: Новини.LIVE

Награждение сертификатами. Фото: Новини.LIVE

Ветераны в ОВА. Фото: Новини.LIVE

Ветераны довольны

Дмитрий Сова мечтал получить собственное жилье с 2014 года и сегодня это стало возможным благодаря помощи. Бывший служащий защищал Украину еще во время АТО. А с началом полномасштабного вторжения снова ушел на фронт. Сейчас мужчина вернулся и интегрировался в гражданскую жизнь, работает в строительной фирме. Герой говорит: все друзья остались на войне, поэтому он по ним скучает.

"Тяжело было интегрироваться в гражданскую жизнь. Хочу туда, на фронт, к собратьям. Все мои там остались... Но здесь нам помогают, поддержка ветеранов на самом деле даже больше, чем можно себе представить",— говорит Дмитрий.

Дмитрий, получил сертификат. Фото: Новини.LIVE

Ветеран с сертификатом. Фото: Новини.LIVE

Военные с сертификатами. Фото: Новини.LIVE

Что дают сертификаты

В целом по Украине почти 1600 семьям выдали такие сертификаты. Если ветеран из-за войны получил инвалидность и не имеет жилья, то благодаря им он может подать документы и стать в очередь на компенсацию. Финансирование проекта частично поддерживается международными партнерами, в частности через программу Ukraine Facility.

Программу жилья для ветеранов с инвалидностью планируют продолжить и в следующем году. Глава Одесской ОВА Олег Кипер также поздравил военных. Чиновник отметил, способствовать помощи ветеранам Одесской области — первоочередная задача.

"Хочу чтобы вы каждый день просыпались с улыбкой. Хочу пожелать вам мирного украинского неба",— сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

После вручения. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о прощании с героем Обориным. А также военном, который издевался над сожительницей.