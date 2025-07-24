Одесскому бизнесу компенсируют средства на оценку ущерба от атак РФ

Уничтожены склады предприятия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Малый и средний бизнес Одессы с 1 августа сможет получить финансовую помощь в оценке ущерба от обстрелов. На такие цели предусмотрено 12,5 миллионов гривен из бюджета города.

Соответствующее решение было утверждено на Исполкоме Одесского городского совета.

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Помощь в оценке

Ежегодно в Одессе выделяется 17 млн грн. на помощь предпринимателям. Однако регулярные обстрелы со стороны РФ наносят бизнесу слишком большие убытки, чтобы этих средств хватило. В связи с этим в городском бюджете дополнительно предусмотрели еще 12,5 млн гривен, которые пойдут на процедуру оценки ущерба от ракетно-дроновых атак.

"Сейчас у нас есть установленный государством порядок как оценивать ущерб от обстрелов для физических лиц. А что делать предпринимателям — на этот счет пока государственной программы не существует",— говорит директор департамента экономического развития Андрей Розов.

Отмечается, что особое внимание при распределении помощи обещают уделить предпринимателям-ветеранам войны.

Напомним, недавно мы писали о выдаче ветеранам сертификатов на получение жилья. А также о миллионах для одесского бизнеса.