Готовы ли одесситы инвестировать в бизнес во время войны в 2025 году

Одесситки прогуливаются по улице. Фото: Новини.LIVE

Желание собрать стартовый капитал и возможность реализовать свое дело есть почти у каждого. Но в сложный период для страны многие откладывают мечты на потом. Решились бы вы открыть бизнес именно в условиях полномасштабной войны? Ответ на этот вопрос для многих не такой уж и очевидный. Кто-то сомневается из-за нестабильности и опасности, другие, наоборот, верят, что именно сейчас страна нуждается в новых инициативах и предпринимателях.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, рискнули бы они начать собственное дело уже сегодня.

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Бизнес в условиях войны

Решение открыть бизнес сейчас кажется сомнительным. Война существенно влияет на ощущение безопасности и экономической целесообразности. Однако, несмотря на страхи, другая сторона вопроса: развитие предпринимательства — это и налоги, и рабочие места, и вклад в будущее. Однако все зависит от личного видения и готовности рисковать каждого.

"Скорее всего нет, мы же сами понимаем, что происходит сейчас в стране. Пожалуй, это немножко придержало мои действия. Однако я думаю, что это дело лично каждого. Бизнес — это все же капиталовложения, развитие налогоплательщиков, и это также развитие нашей страны", — говорит Татьяна.

Одесситка Татьяна о бизнесе в условиях войны. Фото: Новини.LIVE

Некоторые опрошенные однозначно против открытия бизнеса сейчас. Они признают, что развитие экономики необходимо, но лично для себя видит условия для старта. Сейчас самое важное — дождаться завершения войны, и тогда планировать что-то новое. Однако жизнь не останавливается, и определенные шаги нужно делать уже сейчас.

"Не знаю, скорее всего, что сейчас точно нет. Я думаю, что нужно подождать завершения войны. Однако, если другие желают открывать бизнес, я только поддерживаю такие инициативы. Война войной, как говорится, а жизнь продолжается. Будем надеяться на лучшее. Поэтому надо что-то делать в этой жизни. Для лучшего", — говорит Елена.

Местная жительница Елена о страхах перед бизнесом. Фото: Новини.LIVE

Какой бизнес открыть

Некоторые из опрошенных уверенно говорят: бизнес надо открывать уже сейчас. Даже в такие тяжелые времена страна нуждается в экономическом движении. Ждать завершения боевых действий — не вариант. Каждый, кто может инвестировать в дело, должен это делать, ведь только так можно сохранить динамику развития.

"Да, конечно, я бы открыла бизнес, если бы имела возможность. Кафе или ресторан, ведь надо развивать нашу страну даже в такое нелегкое время. Почему откладывать это на после войны?" — считает Татьяна.

Одесситка Татьяна о том, зачем оставлять жизнь на потом. Фото: Новини.LIVE

Другая опрошенная также готова попробовать. Она говорит, что не думала над конкретной сферой, но если появилась бы возможность — решилась бы. Для нее важно, чтобы это было что-то близкое по душе, возможно, креативное или социальное. Но в то же время женщина предостерегает от навязывания мнений. Она убеждена: такие решения каждый должен принимать сам, исходя из своих ресурсов, состояния и готовности нести ответственность.

"Конечно бы сделала. Может, какую-то студию открыла бы, может, какой-то магазин. Я об этом так серьезно пока не думаю. Я считаю, что это личное мнение каждого и ответственность каждого. Если мы будем слушать друг друга, те советы оставьте каждый при себе, пожалуйста", — говорит Анна.

Местная жительница Анна о бизнесе. Фото: Новини.LIVE

Капитал для бизнеса

А вот Людмила делится совсем другим настроением — пессимистическим. Она откровенно признается, что сейчас не видит никакого смысла в попытках что-то начать. Ее пугают и риски, и нестабильность, и отсутствие достаточных средств. Женщина с уважением относится к тем, кто все же открывает бизнес.

"Да нет, я считаю, что сейчас это не имеет смысла. Те, кто сейчас открывают бизнес и работают, они герои и молодцы. Не знаю, где они берут эти деньги, что они могут себе это позволить", — отмечает Людмила.

Одесситка Людмила о капитале для бизнеса. Фото: Новини.LIVE

Война тормозит инициативы, но не убивает предпринимательский дух. Часть украинцев уже сейчас готовы рисковать, другие — ждут лучших времен. Впрочем, все согласны в одном: страна должна двигаться вперед, даже под звуки сирен.

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