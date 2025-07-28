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Головна Одеса Агробізнес на Одещині відкривають і закривають — рейтинг

Агробізнес на Одещині відкривають і закривають — рейтинг

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 15:35
На Одещині за 5 років відкрилося та закрилося найбільше бізнесів
Бізнесмен веде розрахунки. Фото ілюстративне: Фінансовий клуб

Одещина є лідером по Україні за кількістю відкритих агробізнесів протягом останніх п'яти років. Однак одночасно з цим наш регіон очолив і рейтинг закриттів підприємств.

Про це повідомляють журналісти видання Опендатабот.

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Де відкрилося більше

Протягом першої половини 2021-2025 років найбільше аграрних підприємств було відкрито на Одещині (612). Друге місце за кількістю посіло місто Київ (600), а третє — Львівщина (597). На четвертому опинилася Вінниччина (591), а на п'ятому — Дніпропетровщина (535). 

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Закриття по регіонах. Фото: скриншот інфографіки Опендатаботу

Загалом з 2021 року по сьогодні в Україні зареєстрували 8644 агрокомпаній.  Цьогоріч вже з'явилося 869 нових фермерських підприємств.

Де більше закрилося

Найбільше агрокомпаній припинили свою діяльність так само на Одещині (606). Друге місце антирейтингу посіла Дніпропетровщина (225), а третє — Хмельниччина (201). Четверте — Київщина, а п'яте — Миколаївщина (101).

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Закриття по регіонах. Фото: скриншот інфографіки Опендатаботу

В Україні з 2021 по 2025 рік закрилось 3416 аграрних підприємств. Найбільше припинень відбулося у 2021 році (1070). Лише цьогоріч 536 фірм вирішили покинути ринок.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як має працювати мораторій на перевірки бізнесу. А також про те, що підприємці Одеси зможуть отримати компенсації на оцінку збитків від обстрілів.

Одеса рейтинг Одеська область Новини Одеси бізнес
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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