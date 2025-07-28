В Одесской области за 5 лет открылось и закрылось больше всего бизнесов

Бизнесмен ведет расчеты. Фото иллюстративное: Финансовый клуб

Одесская область является лидером по Украине по количеству открытых агробизнесов в течение последних 5 лет. Однако одновременно с этим наш регион возглавил и рейтинг закрытий фермерских предприятий.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.

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Где открылось больше

В течение первой половины 2021-2025 годов больше всего аграрных предприятий было открыто в Одесской области (612). Второе место по количеству занял город Киев (600), а третье — Львовщина (597). На четвертом оказалась Винницкая область (591), а на пятом — Днепроперовщина (535).

Закрытие по регионам. Фото: скриншот инфографики Опендатабота

Всего с 2021 года по сегодня в Украине зарегистрировали 8 644 агрокомпаний. В этом году уже появилось 869 новых фермерских предприятий.

Где больше закрылось

Больше всего агрокомпаний прекратили свою деятельность так же в Одесской области (606). Второе место антирейтинга заняла Днепропетровщина (225), а третье — Хмельницкая область (201). Четвертое — Киевщина, а пятое — Николаевщина (101).

Закрытие по регионам. Фото: скриншот инфографики Опендатабота

В Украине с 2021 по 2025 годы закрылось 3 416 аграрных предприятий. Больше всего прекращений произошло в 2021 году (1 070). Только в этом году 536 фирм решили покинуть рынок.

Напомним, недавно мы писали о том, как должен работать мораторий на проверки бизнеса. А также о том. что предприниматели Одессы смогут получить компенсации на оценку ущерба от обстрелов.