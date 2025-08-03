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Головна Одеса В одеській мерії знову побільшає чиновників — на скільки

В одеській мерії знову побільшає чиновників — на скільки

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 15:45
Одеська міськрада збільшила кількість посадовців у 2025 році
Будівля Одеської міської ради. Фото ілюстративне: ОМР

Із середини серпня штат міськради та її структур офіційно розшириться. Кількість посадовців зросте до 2268 осіб, хоча ще минулого року їх було менше. Нові ставки додають як до департаментів, так і до районних адміністрацій.

Про це йдеться у розпорядженні очільника міста Одеси Геннадія Труханова, опублікованому на сайті міста

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Згідно з новим розпорядженням міського голови, кількість працівників міськради та її виконавчих органів збільшать на 11 осіб — із 2257 до 2268.

Для порівняння, у 2024 році в структурах працювало 2092 особи, а ще у 2017-му — лише 1728. Зміни набудуть чинності з 15 серпня 2025 року.

Де з'являться нові посади

Нові посади з’являться у таких підрозділах:

  • Департамент міжнародного співробітництва, культури та маркетингу — з 54 до 58 працівників;
  • Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя — з 13 до 17;
  • Київська райадміністрація — з 64 до 66;
  • Пересипська райадміністрація — з 65 до 66.

Також скорочується кількість резервних штатних одиниць — з 43 до 32. Тобто частина резерву просто конвертується у нові посади.

Відповідно до розпорядження, всі керівники підрозділів мають оновити свої штатні розписи й погодити їх з кадровим відділом та департаментом фінансів.

Виконання розпорядження контролюватиме заступник міського голови Валерій Сілін.

Нагадаємо, ми повідомляли, які доплати отримують помічники мера Одеси. Також писали про одеського депутата-втікача, якого затримали біля Афона.

Одеса чиновники Одеська область Новини Одеси посада департамент
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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