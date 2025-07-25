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Головна Одеса Мільйони на премії — які доплати отримують помічники мера Одеси

Мільйони на премії — які доплати отримують помічники мера Одеси

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 12:50
Премії посадовцям Одеської міськради 2025
Засідання депутатів в Одеській міській раді. Фото: ОМР

За перше півріччя 2025 року п’ятеро топчиновників Одеської міськради отримали понад 1,6 мільйона гривень з бюджету лише у вигляді премій. Йдеться про посадовців, частина з яких фігурує у кримінальних справах.

Про це йдеться у відповіді Одеської міської ради на запит журналістів Nikcenter

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Скільки отримує Павло Вугельман

Поки в Одесі тривають суди, обшуки та перевірки по бюджетних розтратах, у міськраді чиновники регулярно виписують собі премії, які подекуди втричі більші за офіційну зарплату. Так, за інформацією ЗМІ, заступник мера Павло Вугельман, який проходить у справі про продаж будівлі "Краяну", отримував премії по 59 тисяч гривень щомісяця. При окладі в 17-22 тисячі гривень це дозволило йому за пів року зібрати 436 тисяч гривень з міського бюджету.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 1
Заступник мера Павло Вугельман. Фото: ОМР

Скільки отримує Валерій Сілін

Ще один заступник — колишній прокурор Валерій Сілін — офіційно отримував 22 тисячі зарплати. Але премії, "надбавки", допомога "на оздоровлення" та "на побутові питання" забезпечили йому загалом понад 240 тисяч гривень лише додаткових виплат. Крім того, Сілін має пенсію понад 53 тисячі гривень — найбільшу в регіоні.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 2
Заступник мера Одеси Валерій Сілін. Фото: ОМР

Скільки отримує Олександр Філатов

Перший віцемер Олександр Філатов також не залишився без бонусів — до своєї ставки у 23 тисячі гривень він отримував премії по 60 тисяч. Загалом його дохід за пів року склав 462 тисячі гривень.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 3
Перший віцемер Одеси Олександр Філатов. Фото: ОМР

Скільки отримує Ганна Позднякова

Заступниця мера Ганна Позднякова нарахувала собі премії по 47 тисяч гривень, а також отримала 74 тисячі гривень "на соціально-побутові питання". Її загальна зарплата становила близько 20 тисяч гривень.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 4
Заступниця мера Одеси Ганна Позднякова. Фото: ОМР

Скільки отримує Геннадій Труханов

Очолює цей перелік сам міський голова Геннадій Труханов. При ставці у 24 тисячі гривень він щомісяця отримував премії по 50-69 тисяч гривень. За пів року — це 577 тисяч гривень з бюджету.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 5
Мер міста Одеса Геннадій Труханов. Фото: ОМР

Таким чином, п’ятеро представників одеської влади лише у вигляді премій за шість місяців 2025 року отримали понад 1,6 мільйона гривень. Це кошти з міського бюджету, який поповнюється завдяки податкам звичайних мешканців.

Нагадаємо, суддю на Одещині позбавили доплат через те, що він звільняв від відповідальності водіїв, що їздили на підпитку. Також ми писали, що одеський депутат Олександр Матвєєв, який втік до Греції, може здати соратників.

Одеса премія чиновники Одеська область місцеві депутати Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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