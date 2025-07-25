Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Миллионы на премии — какие доплаты получают помощники мэра Одессы

Миллионы на премии — какие доплаты получают помощники мэра Одессы

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 12:50
Премии чиновникам Одесского горсовета 2025 года
Заседание депутатов в Одесском городском совете. Фото: ОГС

За первое полугодие 2025 года пятеро топ-чиновников Одесского горсовета получили более 1,6 миллиона гривен из бюджета только в виде премий. Речь идет о должностных лицах, часть из которых фигурирует в уголовных делах.

Об этом говорится в ответе Одесского городского совета на запрос журналистов Nikcenter.

Реклама
Читайте также:

Сколько получает Павел Вугельман

Пока в Одессе продолжаются суды, обыски и проверки по бюджетным растратам, в горсовете чиновники регулярно выписывают себе премии, которые иногда втрое больше официальной зарплаты. Так, по информации СМИ, заместитель мэра Павел Вугельман, который проходит по делу о продаже здания "Краяна", получал премии по 59 тысяч гривен ежемесячно. При окладе в 17-22 тысячи гривен это позволило ему за полгода собрать 436 тысяч гривен из городского бюджета.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 1
Заместитель мэра Павел Вугельман. Фото: ОГС

Сколько получает Валерий Силин

Еще один заместитель — бывший прокурор Валерий Силин — официально получал 22 тысячи зарплаты. Но премии, "надбавки", помощь "на оздоровление" и "на бытовые вопросы" обеспечили ему в целом более 240 тысяч гривен только дополнительных выплат. Кроме того, Силин имеет пенсию более 53 тысяч гривен — самую большую в регионе.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 2
Заместитель мэра Одессы Валерий Силин. Фото: ОГС

Сколько получает Александр Филатов

Первый вице-мэр Александр Филатов также не остался без бонусов — к своей ставке в 23 тысячи гривен он получал премии по 60 тысяч. В целом его доход за полгода составил 462 тысячи гривен.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 3
Первый вице-мэр Одессы Александр Филатов. Фото: ОГС

Сколько получает Анна Позднякова

Заместитель мэра Анна Позднякова насчитала себе премии по 47 тысяч гривен, а также получила 74 тысячи гривен "на социально-бытовые вопросы". Ее общая зарплата составляла около 20 тысяч гривен.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 4
Заместитель мэра Одессы Анна Позднякова. Фото: ОГС

Сколько получает Геннадий Труханов

Возглавляет этот перечень сам городской голова Геннадий Труханов. При ставке в 24 тысячи гривен он ежемесячно получал премии по 50-69 тысяч гривен. За полгода — это 577 тысяч гривен из бюджета.

Мільйони на премії — скільки доплат отримують депутати Одеси - фото 5
Мэр города Одесса Геннадий Труханов. Фото: ОГС

Таким образом, пятеро представителей одесской власти только в виде премий за шесть месяцев 2025 года получили более 1,6 миллиона гривен. Это средства из городского бюджета, который пополняется благодаря налогам обычных жителей.

Напомним, судью в Одесской области лишили доплат из-за того, что он освобождал от ответственности водителей, которые ездили в нетрезвом состоянии. Также мы писали, что одесский депутат Александр Матвеев, который сбежал в Грецию, может сдать соратников.

Одесса премия чиновники Одесская область местные депутаты Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации