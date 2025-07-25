Премии чиновникам Одесского горсовета 2025 года

Заседание депутатов в Одесском городском совете. Фото: ОГС

За первое полугодие 2025 года пятеро топ-чиновников Одесского горсовета получили более 1,6 миллиона гривен из бюджета только в виде премий. Речь идет о должностных лицах, часть из которых фигурирует в уголовных делах.

Об этом говорится в ответе Одесского городского совета на запрос журналистов Nikcenter.

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Сколько получает Павел Вугельман

Пока в Одессе продолжаются суды, обыски и проверки по бюджетным растратам, в горсовете чиновники регулярно выписывают себе премии, которые иногда втрое больше официальной зарплаты. Так, по информации СМИ, заместитель мэра Павел Вугельман, который проходит по делу о продаже здания "Краяна", получал премии по 59 тысяч гривен ежемесячно. При окладе в 17-22 тысячи гривен это позволило ему за полгода собрать 436 тысяч гривен из городского бюджета.

Заместитель мэра Павел Вугельман. Фото: ОГС

Сколько получает Валерий Силин

Еще один заместитель — бывший прокурор Валерий Силин — официально получал 22 тысячи зарплаты. Но премии, "надбавки", помощь "на оздоровление" и "на бытовые вопросы" обеспечили ему в целом более 240 тысяч гривен только дополнительных выплат. Кроме того, Силин имеет пенсию более 53 тысяч гривен — самую большую в регионе.

Заместитель мэра Одессы Валерий Силин. Фото: ОГС

Сколько получает Александр Филатов

Первый вице-мэр Александр Филатов также не остался без бонусов — к своей ставке в 23 тысячи гривен он получал премии по 60 тысяч. В целом его доход за полгода составил 462 тысячи гривен.

Первый вице-мэр Одессы Александр Филатов. Фото: ОГС

Сколько получает Анна Позднякова

Заместитель мэра Анна Позднякова насчитала себе премии по 47 тысяч гривен, а также получила 74 тысячи гривен "на социально-бытовые вопросы". Ее общая зарплата составляла около 20 тысяч гривен.

Заместитель мэра Одессы Анна Позднякова. Фото: ОГС

Сколько получает Геннадий Труханов

Возглавляет этот перечень сам городской голова Геннадий Труханов. При ставке в 24 тысячи гривен он ежемесячно получал премии по 50-69 тысяч гривен. За полгода — это 577 тысяч гривен из бюджета.

Мэр города Одесса Геннадий Труханов. Фото: ОГС

Таким образом, пятеро представителей одесской власти только в виде премий за шесть месяцев 2025 года получили более 1,6 миллиона гривен. Это средства из городского бюджета, который пополняется благодаря налогам обычных жителей.

Напомним, судью в Одесской области лишили доплат из-за того, что он освобождал от ответственности водителей, которые ездили в нетрезвом состоянии. Также мы писали, что одесский депутат Александр Матвеев, который сбежал в Грецию, может сдать соратников.