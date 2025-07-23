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Головна Одеса Скільки заробив мер Одеси за перше півріччя 2025 року

Скільки заробив мер Одеси за перше півріччя 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 17:45
Скільки заробив мер Одеси Труханов за 2025 рік
Геннадій Труханов. Фото: Думська

Мер Одеси Геннадій Труханов за першу половину 2025 року отримав 577 тисяч гривень. Однак більшу частину цієї суми склала не заробітна плата, а надбавки та премії, зокрема і за високі досягнення у праці.

Про це повідомляють журналісти видання Nikcenter, посилаючись на відповідь на запит до Одеської міськради.

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Посадовий оклад мера Одеси Геннадія Труханова, складає трохи більше 20 тис. грн на місяць. Однак  міський голова регулярно отримує премії, надбавки та виплати на відрядження.

Загалом за перше півріччя 2025 року Геннадій Труханов отримав премій на більш ніж 350 тисяч гривень (кожна з них — від 50 до 69 тисяч гривень). Крім того, міському голові за цей період неодноразово виписували надбавки за високі досягнення у праці. Найбільшу суму він отримав у березні — 19 тисяч гривень. В інші місяці розмір додаткової виплати коливався від 13 до 17 тисяч гривень.

Загальна сума отриманих ним виплат із бюджету протягом перших 6 місяців 2025 року становить 577 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звинувачення на адресу Геннадія Труханова з боку військових. А також про заяву одеського мера щодо того, що обстріли не змусять місцевих мешканців покидати рідне місто.

Одеса гроші Геннадій Труханов Новини Одеси доходи
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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