Сколько заработал мэр Одессы Труханов за 2025 год

Сколько заработал мэр Одессы за первое полугодие 2025 года
Мэр Одессы Геннадий Труханов за первую половину 2025 года получил 577 тысяч гривен. Однако большую часть этой суммы составила не заработная плата, а надбавки и премии, в том числе и за высокие достижения в труде.
Об этом сообщают журналисты издания Nikcenter, ссылаясь на ответ на запрос в Одесский горсовет.
Доходы мэра
Должностной оклад мэра Одессы Геннадия Труханова, составляет чуть более 20 тыс. грн в месяц. Однако городской голова регулярно получает премии, надбавки и выплаты на командировки.
Всего за первое полугодие 2025 года Геннадий Труханов получил премий на более чем 350 тысяч гривен (каждая из них — от 50 до 69 тысяч гривен). Кроме того, городскому голове за это период неоднократно выписывали надбавки за высокие достижения в труде. Наибольшую сумму он получил в марте — 19 тысяч гривен. В другие месяцы размер дополнительные выплаты колебались от 13 до 17 тысяч гривен.
Общая сумма полученных им выплат из бюджета в течение первых 6 месяцев 2025 года составляет 577 тысяч гривен.
Напомним, недавно мы писали об обвинениях в адрес Геннадия Труханова со стороны военных. А также о заявлении одесского мэра о том, что обстрелы не заставят местных жителей покидать родной город.
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