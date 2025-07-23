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Главная Одесса Сколько заработал мэр Одессы за первое полугодие 2025 года

Сколько заработал мэр Одессы за первое полугодие 2025 года

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 17:45
Сколько заработал мэр Одессы Труханов за 2025 год
Геннадий Труханов. Фото: Думская

Мэр Одессы Геннадий Труханов за первую половину 2025 года получил 577 тысяч гривен. Однако большую часть этой суммы составила не заработная плата, а надбавки и премии, в том числе и за высокие достижения в труде.

Об этом сообщают журналисты издания Nikcenter, ссылаясь на ответ на запрос в Одесский горсовет.

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Должностной оклад мэра Одессы Геннадия Труханова, составляет чуть более 20 тыс. грн в месяц. Однако городской голова регулярно получает премии, надбавки и выплаты на командировки.

Всего за первое полугодие 2025 года Геннадий Труханов получил премий на более чем 350 тысяч гривен (каждая из них — от 50 до 69 тысяч гривен). Кроме того, городскому голове за это период неоднократно выписывали надбавки за высокие достижения в труде. Наибольшую сумму он получил в марте — 19 тысяч гривен. В другие месяцы размер дополнительные выплаты колебались от 13 до 17 тысяч гривен.

Общая сумма полученных им выплат из бюджета в течение первых 6 месяцев 2025 года составляет 577 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали об обвинениях в адрес Геннадия Труханова со стороны военных. А также о заявлении одесского мэра о том, что обстрелы не заставят местных жителей покидать родной город.

Одесса деньги Геннадий Труханов Новости Одессы доходы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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