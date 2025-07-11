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Главная Одесса Обстрелы не заставят одесситов покинуть родной город,— Труханов

Обстрелы не заставят одесситов покинуть родной город,— Труханов

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 16:57
Одесситы привыкли к войне и не покидают город,- Труханов
Оперный театр в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса приучилась жить в реалиях войны. Несмотря на постоянные обстрелы, из-за которых дети фактически учатся под землей, мало кто из людей покидает город.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов во время конференции по восстановлению Украины в Риме сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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За три с половиной года войны одесситы уже приспособились к новым реалиям жизни. Во время тревог люди прячутся в укрытия, а многие дети уже учатся в подземных школах из-за регулярных обстрелов. Но при этом, мало кто переезжает в другие города.

"Не могу сказать, что одесситы куда-то уезжают. Может в отпуска. Это да, зафиксировано. Но как и все другие города, как и все украинцы, они уже научились в новых реалиях, в реалиях войны. Поэтому молимся, когда успеваем — прячемся. Не успеваем — молимся. Так и живем",— сказал Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов также добавил, что мы обязательно должны выжить, победить и дальше строить наше будущее.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одессу 11 июля. А также о том, что сегодня был ранен зять экс-главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого Григорий Мельниченко.

Одесса Геннадий Труханов Новости Одессы война в Украине конференция по восстановлению Украины в Риме
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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