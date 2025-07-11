Одесити звикли до війни та не покидають місто,- Труханов

Оперний театр в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса привчилася жити в реаліях війни. Незважаючи на постійні обстріли, через які діти фактично навчаються під землею, мало хто з людей покидає місто.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов під час конференції з відновлення України в Римі повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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За три з половиною роки війни одесити вже пристосувалися до нових реалій життя. Під час тривог люди ховаються в укриття, а чимало дітей вже навчаються у підземних школах через регулярні обстріли. Але при цьому, мало хто переїжджає до інших міст.

"Не можу сказати, що одесити кудись їдуть. Може у відпустки. Це так, зафіксовано. Але як і всі інші міста, як і всі українці, вони вже навчились в нових реаліях, в реаліях війни. Тому молимося, коли встигаємо — ховаємось. Не встигаємо — молимось. Так і живемо",— сказав Геннадій Труханов.

Геннадій Труханов також додав, що ми обов'язково маємо вижити, перемогти і далі будувати наше майбутнє.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу 11 липня. А також про те, що сьогодні був поранений зять ексочільника Одеської ОДА Сергія Гриневецького Григорій Мельниченко.