Главная Одесса В Одессе не хватает водителей общественного траспорта — причины

В Одессе не хватает водителей общественного траспорта — причины

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 18:25
Из-за мобилизации в Одессе не хватает водителей общественного транспорта
Транспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе катастрофически не хватает водителей общественного транспорта. Одной из основных причин нехватки кадров является мобилизация, которая сейчас проходит во всех городах Украины.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов в интервью Суспільному.

Читайте также:

Нехватка кадров из-за мобилизации

В Одессе сегодня остро не хватает водителей трамваев и автобусов. Одной из основных причин Геннадий Труханов назвал мобилизацию в ряды ВСУ. Из-за нехватки кадров, даже когда Одесса сможет использовать гуманитарные низкопольные автобусы от Германии, запустить их будет трудно из-за отсутствия шоферов.

"Получив гуманитарные автобусы, мы побежали искать водителей. Нашли их, а потом нам сказали, что транспорт нельзя использовать. Но водители должны работать и зарабатывать, поэтому они ушли работать в другие места. А сейчас вопрос поиска людей стоит очень остро", — говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов также добавил, что проблема нехватки кадров из-за мобилизации ощущается не только в транспорте, но и в других отраслях.

Напомним, недавно мы писали о том, что Геннадий Труханов планирует снова баллотироваться на пост мэра. А также о конфликте работников ТЦК и СТО в Одессе.

