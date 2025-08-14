Видео
Главная Одесса Конфликт работников СТО и ТЦК в Одессе — реакция терцентра

Конфликт работников СТО и ТЦК в Одессе — реакция терцентра

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 09:20
Задержание мужчины работниками ТЦК в Одессе на Скворцова - комментарий терцентра
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК

В соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт работников терцентра комплектования в Одессе с сотрудниками одного из СТО города. В ТЦК объяснили, что во время проверки военно-учетных документов группа лиц оказывала злостное сопротивление.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

Реакция ТЦК

Работники ТЦК проводили мероприятия оповещения населения в Приморском районе. Один из мужчин во время проверки документов вел себя агрессивно и попытался скрыться на своем автомобиле, однако его догнали и остановили на территории местного СТО. В результате было обнаружено, что он находится в розыске за нарушение воинского учета.

В комментарии ТЦК также сообщается, что в результате проверки учетных документов работников СТО, было обнаружено еще несколько человек, находящихся в розыске. В терцентре также заявили, что во время мобилизационных мероприятий группа лиц оказала злостное сопротивление служащим.

"Во время выполнения группой оповещения служебных обязанностей несколько агрессивно настроенных гражданских лиц оказали злостное сопротивление, применяя физическую силу и препятствуя законной деятельности должностных лиц",— говорится в сообщении ТЦК.

None - фото 1
Сообщение ТЦК. Фото: скриншот поста Одесского областного ТЦК и СП

Напомним, недавно мы писали о том, как получить отсрочку, если ты в розыске в ТЦК. А также о мужчине, которого избили работники терцентра.

Одесса конфликт Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
