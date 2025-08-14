Задержание мужчины работниками ТЦК в Одессе на Скворцова - комментарий терцентра

Работники ТЦК. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК

В соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт работников терцентра комплектования в Одессе с сотрудниками одного из СТО города. В ТЦК объяснили, что во время проверки военно-учетных документов группа лиц оказывала злостное сопротивление.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

Реакция ТЦК

Работники ТЦК проводили мероприятия оповещения населения в Приморском районе. Один из мужчин во время проверки документов вел себя агрессивно и попытался скрыться на своем автомобиле, однако его догнали и остановили на территории местного СТО. В результате было обнаружено, что он находится в розыске за нарушение воинского учета.

В комментарии ТЦК также сообщается, что в результате проверки учетных документов работников СТО, было обнаружено еще несколько человек, находящихся в розыске. В терцентре также заявили, что во время мобилизационных мероприятий группа лиц оказала злостное сопротивление служащим.

"Во время выполнения группой оповещения служебных обязанностей несколько агрессивно настроенных гражданских лиц оказали злостное сопротивление, применяя физическую силу и препятствуя законной деятельности должностных лиц",— говорится в сообщении ТЦК.

Сообщение ТЦК. Фото: скриншот поста Одесского областного ТЦК и СП

