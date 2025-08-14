Відео
Конфлікт працівників СТО та ТЦК в Одесі — реакція терцентру

Конфлікт працівників СТО та ТЦК в Одесі — реакція терцентру

Дата публікації: 14 серпня 2025 09:20
Затримання чоловіка працівниками ТЦК в Одесі на Скворцова - коментар терцентру
Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: Львівський ТЦК

Соцмережами поширилось відео, на якому зафіксовано конфлікт працівників терцентру комплектування в Одесі зі співробітниками одного з СТО міста. У ТЦК пояснили, що під час перевірки військово-облікових документів група осіб чинила злісний опір.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Реакція ТЦК

Працівники ТЦК проводили заходи оповіщення населення в Приморському районі. Один із чоловіків під час перевірки документів поводився агресивно та спробував втекти на своєму автомобілі, однак його наздогнали та зупинили на території місцевого СТО.В результаті було виявлено, що він перебуває в розшуку за порушення військового обліку.

У коментарі ТЦК також повідомляється, що в результаті перевірки облікових документів працівників СТО, було виявлено ще декілька осіб, які перебувають у розшуку. У терцентрі також заявили, що під час мобілізаційних заходів група осіб чинила злісний опір службовцям.

"Під час виконання групою оповіщення службових обов’язків кілька агресивно налаштованих цивільних осіб вчинили злісний опір, застосовуючи фізичну силу та перешкоджаючи законній діяльності посадових осіб",— йдеться у повідомлення ТЦК.

Повідомлення ТЦК. Фото: скріншот поста Одеського обласного ТЦК та СП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як отримати відстрочку, якщо ти у розшуку в ТЦК. А також про чоловіка, якого побили працівники терцентру.

 

Одеса конфлікт Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Автор: Басюл Олена
Автор:
Басюл Олена
