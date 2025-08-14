Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Курортный сезон в Одессе в августе — состояние воды сегодня

Курортный сезон в Одессе в августе — состояние воды сегодня

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 05:37
Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 14 августа, в Одессе и области все еще будет жаркая погода, а никаких осадков синоптики не прогнозируют. Вода в море не похолодает в течение дня, что парадирует любителей искупаться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 14 августа ощутимо не изменится. Она в течение дня будет держаться на уровне +22...+23°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +17...+19 °C, а днем потеплеет до +28...+30 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

None - фото 1
Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, в каком году в Украине исчезнут зимы. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации