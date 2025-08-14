Видео
Скандал с контактным зоопарком в Одессе — в каком состоянии енот

Скандал с контактным зоопарком в Одессе — в каком состоянии енот

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 15:30
В каком состоянии енот в контактном зоопарке в Одессе
Енот в зоопарке. Фото иллюстративное: Суспильне

Экологи проверили состояние енота в одном из контактных зоопарков Одессы на факт жестокого обращения с ним. Однако обследование показало, что животное здорово, находится в удовлетворительных условиях и получает полноценное питание.

Об этом в комментарии журналистам Новини.LIVE сообщили начальник отдела природно-заповедного фонда и растительного мира Одесской области Дмитрий Ровнин и директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

Что с енотом сейчас

Работники Государственной экологической инспекции провели обследование относительно жестокого обращения с енотом в одном из контактных зоопарков города. Во время проверки выяснилось, что животное находится в удовлетворительных условиях и получает качественное питание.

Экологи говорят, что вообще еноты должны находиться в естественной среде, однако обеспечить такие условия в городе является слишком сложной задачей. Поэтому переводить куда-то животное из контактного зоопарка не планируют.

"Енот обеспечен едой, водой и освещением. Он имеет свободу двигаться, лазить по деревьям. Конечно, для содержания енотов нужны природные угодья, но найти их в большом городе — очень сложно",— говорит начальник отдела природно-заповедного фонда и растительного мира Одесской области Дмитрий Ровнин.

Енот - фото 1
Начальник отдела природно-заповедного фонда и растительного мира Одесской области Дмитрий Ровнин. Фото: Новини.LIVE

Фактов жестокого обращения не выявлено

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков также заверил, что енот сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Фактов жестокого обращения с животным обнаружено не было.

"Мы обследовали этого енота и не увидели фактов жестокого обращения. Внешних признаков болезней или травм у него не было, а поведение — естественное. Мех нормальный, он только выбрит в двух местах, где у него брали кровь на анализы",— говорит директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Енот - фото 2
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков. Фото: Новини.LIVE

Скандал с енотом в зоопарке

Волонтеры случайно увидели енота в контактном зоопарке с облезшей лапой и якобы почти без шерсти. Сотрудница учреждения сказала, что он в депрессии. Активистка несколько дней наблюдала за ним и решила, что состояние животного не улучшается, после чего опубликовала видео о животном.

2 августа возле торгового центра, где находится больное животное, прошел митинг, на котором люди требовали отдать енота. Однако их требования остались без ответа.

В зоопарке заявили, что опубликованные кадры содержат ложную информацию об условиях содержания животного. Руководство заведения требует удалить ролик и записать новое видео с заранее согласованным текстом. В противном случае угрожают судебным иском.

Напомним, недавно мы писали о митинге против издевательств над енотом в Одессе. А также о том, что в зоопарке не запускается котел для обогрева животных.

