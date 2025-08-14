В якому стані єнот в контактному зоопарку в Одесі

Єнот в зоопарку. Фото ілюстративне: Суспільне

Екологи перевірили стан єнота в одному із контактних зоопарків Одеси на факт жорстокого поводження з ним. Однак обстеження виявило, що тварина здорова, перебуває в задовільних умовах та отримує повноцінне харчування.

Про це у коментарі журналістам Новини.LIVE повідомили начальник відділу природно-заповідного фонду та рослинного світу Одеської області Дмитро Ровнін та директор одеського зоопарку Ігор Біляков.

Що з єнотом зараз

Працівники Державної екологічної інспекції провели обстеження щодо жорстокого поводження з єнотом в одному з контактних зоопарків міста. Під час перевірки з'ясувалося, що тварина перебуває у задовільних умовах та отримує якісне харчування.

Екологи кажуть, що взагалі єноти повинні перебувати у природному середовищі, однак забезпечити такі умови в місті є надто складною задачею. Тому переводити кудись тварину з контактного зоопарку не планують.

"Єнот забезпечений їжею, водою та освітленням. Він має свободу рухатись, лазати по деревах. Звісно, для утримання єнотів потрібні природні угіддя, але знайти їх у великому місті — дуже складно",— каже начальник відділу природно-заповідного фонду та рослинного світу Одеської області Дмитро Ровнін.

Начальник відділу природно-заповідного фонду та рослинного світу Одеської області Дмитро Ровнін. Фото: Новини.LIVE

Фактів жорстокого поводження не виявлено

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков також запевнив, що єнот наразі перебуває у задовільному стані. Фактів жорстокого поводження із твариною виявлено не було.

"Ми обстежили цього єнота і не побачили фактів жорстокого поводження. Зовнішніх ознак хвороб чи травм в нього не було, а поведінка — природна. Хутро нормально, воно лише вибрите у двох місцях, де у нього брали кров на аналізи",— каже Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. Фото: Новини.LIVE

Скандал із єнотом в зоопарку

Волонтери випадково побачили єнота в контактному зоопарку з облізшою лапою та нібито майже без шерсті. Співробітниця установи сказала, що він у депресії. Активістка кілька днів спостерігала за ним і вирішила, що стан тварини не покращується, після чого опубліквала відео про тварину.

2 серпня біля торгового центру, де знаходиться хвора тварина, пройшов мітинг, на якому люди вимагали віддати єнота. Однак їхні вимоги залишились без відповіді.

У зоопарку заявили, що опубліковані кадри містять неправдиву інформацію про умови утримання тварини. Керівництво закладу вимагає видалити ролик і записати нове відео з наперед погодженим текстом. В іншому випадку погрожують судовим позовом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг проти знущань над єнотом в Одесі. А також про те, що в зоопарку не запускається котел для обігріву тварин.