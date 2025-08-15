В Одессе изменят движение транспорта, в частности маршруток № № 165, 190 и 240 и 159

В Одессе временно изменят движение транспорта — где именно
В Одессе временно меняют движение общественного транспорта на перекрестке 28-й бригады и просп. Князя Владимира Великого. Причина — запрет движения авто из-за проведения ремонтных работ.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
Изменения в движении транспорта
В Одессе с 15 по 21 августа временно меняют схему движения общественного транспорта из-за перекрытия улицы 28-й бригады на перекрестке с проспектом Князя Владимира Великого. На этом участке продолжаются восстановительные работы.
Теперь автобусы № 165, 190 и 240 по направлению к ул. 28-й бригады будут завершать маршрут на проспекте Князя Владимира Великого, 128. В обратную сторону они будут отправляться с остановки возле дома № 159 (на той же улице).
У маршрута № 242 в сторону просп. Князя Владимира Великого теперь будет конечная на ул. 28-й бригады, 11/3. А в сторону Больницы водников — от остановки возле дома № 130/1 по проспекту.
Добавим, стоимость проезда в маршрутках Одессы стоит 20 гривен с человека.
Напомним, недавно мы писали о стоимости проезда в общественном транспорте для одесситов в августе. А также о том, почему в нашем городе не хватает водителей.
Читайте Новини.LIVE!