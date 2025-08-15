Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе временно изменят движение транспорта — где именно

В Одессе временно изменят движение транспорта — где именно

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 17:17
В Одессе изменят движение транспорта, в частности маршруток № № 165, 190 и 240 и 159
Транспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе временно меняют движение общественного транспорта на перекрестке 28-й бригады и просп. Князя Владимира Великого. Причина — запрет движения авто из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

Реклама
Читайте также:

Изменения в движении транспорта

В Одессе с 15 по 21 августа временно меняют схему движения общественного транспорта из-за перекрытия улицы 28-й бригады на перекрестке с проспектом Князя Владимира Великого. На этом участке продолжаются восстановительные работы.

Теперь автобусы № 165, 190 и 240 по направлению к ул. 28-й бригады будут завершать маршрут на проспекте Князя Владимира Великого, 128. В обратную сторону они будут отправляться с остановки возле дома № 159 (на той же улице).

У маршрута № 242 в сторону просп. Князя Владимира Великого теперь будет конечная на ул. 28-й бригады, 11/3. А в сторону Больницы водников — от остановки возле дома № 130/1 по проспекту.

None - фото 1
Сообщение горсовета. Фото: скриншот поста горсовета

Добавим, стоимость проезда в маршрутках Одессы стоит 20 гривен с человека.

Напомним, недавно мы писали о стоимости проезда в общественном транспорте для одесситов в августе. А также о том, почему в нашем городе не хватает водителей.

Одесса дороги Новости Одессы общественный транспорт перекресток
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации