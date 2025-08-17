Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі закриють рух Газовим провулком — як об'їхати

В Одесі закриють рух Газовим провулком — як об'їхати

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 10:52
Перекриття провулка Газового в Одесі — які зміни у русі транспорту
Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Відзавтра, 18 серпня, в Одесі перекриють провулок Газовий через ремонт естакади порту. Для зручності водіїв влада змінила схему руху — відкрили закриті ділянки та дозволили об’їзди. Громадський транспорт продовжить працювати майже без змін.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама
Читайте також:
В Одесі закриють рух для авто Газовим провулком — чому - фото 1
Повідомлення міськради. Фото: скриншот з Telegram

Перекриття руху Газовим провулком

За інформацією мерії, в Одесі стартує капітальний ремонт 3-ї черги транспортної естакади морського торговельного порту. Через це з 18 серпня по 1 вересня 2025 року буде закрито рух транспорту провулком Газовим у межах вулиці Приморської.

Як об'їхати ремонт у Газовому провулку

Щоб не створювати заторів, влада дозволила рух по Приморській у напрямку Чорноморського Козацтва, який раніше був закритий. Крім того, на час ремонту змінюється схема на вулиці Одарія — там вводять двосторонній рух, аби водії могли об’їхати перекриття швидко та зручно.

Адміністрація морських портів України запровадить систему диспетчеризації, яка допоможе координувати потік транспорту й уникати скупчень.

Які зміни в русі громадського транспорту

Окремо наголошується на русі громадського транспорту. На Приморській продовжить курсувати тролейбус №10, автобуси №110 і №190 теж працюють без змін. Альтернативними маршрутами залишаються автобуси №105, 121, 145, 146, 168, 240, 242 і 250, які вже відновили рух узвозом Віталія Блажка та повернулися до штатного графіка.

Нагадаємо, в Одесі через ремонт тимчасово змінюють рух громадського транспорту на перехресті 28-ї бригади та просп. Князя Володимира Великого. Також повідомляли про вартість проїзду в громадському транспорті для одеситів у серпні.

Одеса ремонт дороги авто Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації