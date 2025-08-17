Перекриття провулка Газового в Одесі — які зміни у русі транспорту

Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Відзавтра, 18 серпня, в Одесі перекриють провулок Газовий через ремонт естакади порту. Для зручності водіїв влада змінила схему руху — відкрили закриті ділянки та дозволили об’їзди. Громадський транспорт продовжить працювати майже без змін.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Повідомлення міськради. Фото: скриншот з Telegram

Перекриття руху Газовим провулком

За інформацією мерії, в Одесі стартує капітальний ремонт 3-ї черги транспортної естакади морського торговельного порту. Через це з 18 серпня по 1 вересня 2025 року буде закрито рух транспорту провулком Газовим у межах вулиці Приморської.

Як об'їхати ремонт у Газовому провулку

Щоб не створювати заторів, влада дозволила рух по Приморській у напрямку Чорноморського Козацтва, який раніше був закритий. Крім того, на час ремонту змінюється схема на вулиці Одарія — там вводять двосторонній рух, аби водії могли об’їхати перекриття швидко та зручно.

Адміністрація морських портів України запровадить систему диспетчеризації, яка допоможе координувати потік транспорту й уникати скупчень.

Які зміни в русі громадського транспорту

Окремо наголошується на русі громадського транспорту. На Приморській продовжить курсувати тролейбус №10, автобуси №110 і №190 теж працюють без змін. Альтернативними маршрутами залишаються автобуси №105, 121, 145, 146, 168, 240, 242 і 250, які вже відновили рух узвозом Віталія Блажка та повернулися до штатного графіка.

Нагадаємо, в Одесі через ремонт тимчасово змінюють рух громадського транспорту на перехресті 28-ї бригади та просп. Князя Володимира Великого. Також повідомляли про вартість проїзду в громадському транспорті для одеситів у серпні.