Головна Одеса В Одесі одну з центральних вулиць буде перекрито — причина

В Одесі одну з центральних вулиць буде перекрито — причина

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 16:15
В Одесі перекриють рух транспорту через ремонт магістралі - де саме
Рух перекрито. Фото ілюстративне: Точка доступу

На вулиці Мечникова в Одесі протягом місяця буде  призупинено рух всіх транспортних засобів. Такі обмеження пов'язані із необхідністю проведення ремонту магістральної мережі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Заборона руху

Проводити роботи з усунення пошкоджень магістральної мережі в Одесі планують з 25 серпня 2025 року до 25 вересня 2025 року. У цей період буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів вулицею Мечникова, на ділянці від Ольгіївського узвозу до провулка Сеченова.

Після завершення відновлювальних робіт транспорт буде рухатись за старою схемою.

None - фото 1
Повідомлення мерії. Фото: скриншот поста міськради

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі перекриють рух Газовим провулком через ремонт естакади порта. А також про вартість проїзду в громадському транспорті для одеситів у серпні.

Одеса ремонт дороги Новини Одеси громадський транспорт
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
