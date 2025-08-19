В Одесі перекриють рух транспорту через ремонт магістралі - де саме

Рух перекрито. Фото ілюстративне: Точка доступу

На вулиці Мечникова в Одесі протягом місяця буде призупинено рух всіх транспортних засобів. Такі обмеження пов'язані із необхідністю проведення ремонту магістральної мережі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Заборона руху

Проводити роботи з усунення пошкоджень магістральної мережі в Одесі планують з 25 серпня 2025 року до 25 вересня 2025 року. У цей період буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів вулицею Мечникова, на ділянці від Ольгіївського узвозу до провулка Сеченова.

Після завершення відновлювальних робіт транспорт буде рухатись за старою схемою.

Повідомлення мерії. Фото: скриншот поста міськради

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі перекриють рух Газовим провулком через ремонт естакади порта. А також про вартість проїзду в громадському транспорті для одеситів у серпні.