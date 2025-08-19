Відео
В одеському супермаркеті ваги завищують ціни — як саме

В одеському супермаркеті ваги завищують ціни — як саме

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 15:40
В одеському супермаркеті людей ошукують ваги
Ціна за перці. Фото: скріншот з відео одеситів

Відвідувачі одного з одеських супермаркетів виявили дивний механізм роботи вагів для овочів і фруктів. А саме: взважування великої кількості товаруштучно підвищує його вартість.

Відео із перевіркою вагів у супермаркеті шириться соцмережами.

Читайте також:

Дивні ваги

На відео, яке шириться соцмережами можна побачити як люди взважують на вагах маленький червоний перець Чілі. На екрані вказується ціна 2,64 грн. 

Потім покупці поклали на ваги інший перець, вартість якого становила 2,20 грн. Однак коли клієнти взважили обидва овочі, загальна сума їх здивувала — 6,16 грн, хоча мала б бути на півтори гривні нижчою.

"Супер арифметика від Таврії-В. Обидва —6, 16, пару гривень накинули. Ви там що, взагалі рахувати не вмієте? Чи щось з вагами? Таврія-В дурить людей",— каже покупець на відео.

Одеса торгівля гроші Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
