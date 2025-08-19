Массовое отключение воды в Одессе и области - когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Вода в баклажке в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 19 августа, из-за ремонтных работ на сетях отключили воду тысячам пользователей Одессы и области. Поставки абонентам обещают вернуть до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Отключение воды в Одессе

Сегодня часть жителей Одессы и области останется до вечера без воды из-за проведения ремонтных работ. До 15:00 воды не будет:

ул. Прохоровская,

переулок Прохоровский

До 17:00 воды не будет:

ул. Бугаевская,

переулок 1-й Майский,

ул. Спутников,

ул Радио,

ул Дальницкая,

До 20:00 воды не будет:

43-А линия (Шевченко) 34-43,

ул. Соляная,

ул. Рельефная,

ул. Мицкевича,

ул Песочная.

До 22:00 воды не будет:

Село Новая Дофиновка,

пгт. Черноморское,

село Фонтанка,

село Вапнярка.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

