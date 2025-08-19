Массовое отключение воды в Одессе и области - когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Масштабное отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов
Сегодня, 19 августа, из-за ремонтных работ на сетях отключили воду тысячам пользователей Одессы и области. Поставки абонентам обещают вернуть до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Сегодня часть жителей Одессы и области останется до вечера без воды из-за проведения ремонтных работ. До 15:00 воды не будет:
- ул. Прохоровская,
- переулок Прохоровский
До 17:00 воды не будет:
- ул. Бугаевская,
- переулок 1-й Майский,
- ул. Спутников,
- ул Радио,
- ул Дальницкая,
До 20:00 воды не будет:
- 43-А линия (Шевченко) 34-43,
- ул. Соляная,
- ул. Рельефная,
- ул. Мицкевича,
- ул Песочная.
До 22:00 воды не будет:
- Село Новая Дофиновка,
- пгт. Черноморское,
- село Фонтанка,
- село Вапнярка.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о том, что из-за засухи юг Одесской области может остаться без воды. А также о стоимости водоснабжения в августе для жителей областного центра.
