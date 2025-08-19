Видео
Масштабное отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов

Масштабное отключение воды в Одессе и области — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 12:29
Массовое отключение воды в Одессе и области - когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)
Вода в баклажке в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 19 августа, из-за ремонтных работ на сетях отключили воду тысячам пользователей Одессы и области. Поставки абонентам обещают вернуть до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Отключение воды в Одессе

Сегодня часть жителей Одессы и области останется до вечера без воды из-за проведения ремонтных работ. До 15:00 воды не будет:

  • ул. Прохоровская,
  • переулок Прохоровский

До 17:00 воды не будет:

  • ул. Бугаевская,
  • переулок 1-й Майский,
  • ул. Спутников,
  • ул Радио,
  • ул Дальницкая,

До 20:00 воды не будет:

  • 43-А линия (Шевченко) 34-43,
  • ул. Соляная,
  • ул. Рельефная,
  • ул. Мицкевича,
  • ул Песочная.

До 22:00 воды не будет:

  • Село Новая Дофиновка,
  • пгт. Черноморское,
  • село Фонтанка,
  • село Вапнярка.
None - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, что из-за засухи юг Одесской области может остаться без воды. А также о стоимости водоснабжения в августе для жителей областного центра.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
