Масове відключення води в Одесі і області - коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Сьогодні, 19 серпня, через ремонтні роботи на мережах відключили воду тисячам користувачів Одеси й області. Постачання абонентам обіцяють повернути до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Відключення води в Одесі

Сьогодні частина жителів Одеси й області залишиться до вечора без води через проведення ремонтних робіт. До 15:00 води не буде:

вул. Прохорівська,

пров. Прохоровський

До 17:00 водине буде:

вул. Бугаївська,

пров 1-й Травневий,

вул. Супутників,

вул Радіо,

вул Дальницька,

До 20:00 води не буде:

43-А лінія (Шевченка) 34-43,

вул. Соляна,

вул. Рельєфна,

вул. Міцкевича,

вул Пісочна.

До 22:00 води не буде:

Село Нова Дофіновка,

смт. Чорноморське,

село Фонтанка,

село Вапнярка.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що через посухи південь Одещини може лишитися без води. А також про вартість водопостачання у серпні для мешканців обласного центру.