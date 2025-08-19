Масове відключення води в Одесі і області - коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Масштабне відключення води в Одесі і області — адреси бюветів
Сьогодні, 19 серпня, через ремонтні роботи на мережах відключили воду тисячам користувачів Одеси й області. Постачання абонентам обіцяють повернути до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Сьогодні частина жителів Одеси й області залишиться до вечора без води через проведення ремонтних робіт. До 15:00 води не буде:
- вул. Прохорівська,
- пров. Прохоровський
До 17:00 водине буде:
- вул. Бугаївська,
- пров 1-й Травневий,
- вул. Супутників,
- вул Радіо,
- вул Дальницька,
До 20:00 води не буде:
- 43-А лінія (Шевченка) 34-43,
- вул. Соляна,
- вул. Рельєфна,
- вул. Міцкевича,
- вул Пісочна.
До 22:00 води не буде:
- Село Нова Дофіновка,
- смт. Чорноморське,
- село Фонтанка,
- село Вапнярка.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що через посухи південь Одещини може лишитися без води. А також про вартість водопостачання у серпні для мешканців обласного центру.
