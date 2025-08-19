Відео
Відео

Масштабне відключення води в Одесі і області — адреси бюветів

Масштабне відключення води в Одесі і області — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 12:29
Масове відключення води в Одесі і області - коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)
Вода у баклажці на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 серпня, через ремонтні роботи на мережах відключили воду тисячам користувачів Одеси й області. Постачання абонентам обіцяють повернути до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Відключення води в Одесі

Сьогодні частина жителів Одеси й області залишиться до вечора без води через проведення ремонтних робіт. До 15:00 води не буде:

  • вул. Прохорівська,
  • пров. Прохоровський

До 17:00 водине буде:

  • вул. Бугаївська,
  • пров 1-й Травневий,
  • вул. Супутників,
  • вул Радіо,
  • вул Дальницька,

До 20:00 води не буде:

  • 43-А лінія (Шевченка) 34-43,
  • вул. Соляна,
  • вул. Рельєфна,
  • вул. Міцкевича,
  • вул Пісочна.

До 22:00 води не буде:

  • Село Нова Дофіновка,
  • смт. Чорноморське,
  • село Фонтанка,
  • село Вапнярка.
None - фото 1
Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що через посухи південь Одещини може лишитися без води. А також про вартість водопостачання у серпні для мешканців обласного центру.

