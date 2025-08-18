Видео
Квартира в Одессе за 600 долл. в месяц — что в ней особенного

Дата публикации 18 августа 2025 18:25
Квартира в Одессе за 600 долларов в месяц - как выглядит
Дом, где расположена квартира. Фото: скриншот из видео риелтора

В Одессе сдают в аренду двухкомнатные апартаменты за 600 долларов США в месяц. Квартира находится в центре города и оснащена огромной террасой с видом на море.

Видео с осмотром квартиры распространяется по соцсетям.

Квартира за 600 долларов в месяц

В Одессе сдают двухкомнатные апартаменты в Сабанском переулке возле парка Шевченко за 600 долларов США в месяц. Их площадь — 75 квадратных метров. В квартире есть гардеробная комната, гостиная и кухня со встроенной мебелью.

Есть также стиральная и посудомоечная машинки. Кроме того, в наличии балкон с просторной террасой и удивительным пейзажем.

Квартира в хорошем состоянии с современным ремонтом, а под ней в том же здании находится один из супермаркетов города.

"Внизу большой магазин "Сантим". Ланжерон, море, пляжи  все поблизости. Огромная терраса с видом на море и на город. Можете поставить здесь диванчик и пить кофе или Просекко", — говорит риелтор.

Напомним, недавно мы писали о том, в какой стране украинцы чаще всего покупают недвижимость. А также о жилье для военных ВСУ.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
