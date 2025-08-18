Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Квартира в Одесі за 600 дол. на місяць — що в ній особливого

Квартира в Одесі за 600 дол. на місяць — що в ній особливого

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 18:25
Квартира в Одесі за 600 доларів на місяць - як виглядає
Будинок, де розташована квартира. Фото: скриншот з відео рієлтора

В Одесі здають в оренду двокімнатні апартаменти за 600 доларів США на місяць. Квартира розташована в центрі міста та оздоблена величезною терасою з видом на море.

Відео з оглядом квартири шириться соцмережами.

Реклама
Читайте також:

Квартира за 600 доларів на місяць

В Одесі здають двокімнатні апартаменти у Сабанському провулку біля парку Шевченка за 600 доларів США на місяць. Їх площа — 75 квадратних метрів. У квартирі є гардеробна кімната, вітальня та кухня зі вбудованими меблями.

Є також пральна та посудомийна машинки. Крім того, у наявності балкон із просторною терасою та дивовижним пейзажем.

Квартира у гарному стані із сучасним ремонтом, а під нею у тій же будівлі розташований один із супермаркетів міста.

"Внизу великий магазин "Сантім". Ланжерон, море, пляжі усе поблизу. Величезна тераса з краєвидом на море та місто. Можете поставити тут диванчик та пити каву або просеко", — каже рієлтор.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в якій країні українці частіше купують нерухомість. А також про житло для військових ЗСУ.

Одеса нерухомість оренда Новини Одеси квартира
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації