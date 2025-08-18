Квартира в Одесі за 600 доларів на місяць - як виглядає

Будинок, де розташована квартира. Фото: скриншот з відео рієлтора

В Одесі здають в оренду двокімнатні апартаменти за 600 доларів США на місяць. Квартира розташована в центрі міста та оздоблена величезною терасою з видом на море.

Відео з оглядом квартири шириться соцмережами.

Квартира за 600 доларів на місяць

В Одесі здають двокімнатні апартаменти у Сабанському провулку біля парку Шевченка за 600 доларів США на місяць. Їх площа — 75 квадратних метрів. У квартирі є гардеробна кімната, вітальня та кухня зі вбудованими меблями.

Є також пральна та посудомийна машинки. Крім того, у наявності балкон із просторною терасою та дивовижним пейзажем.

Квартира у гарному стані із сучасним ремонтом, а під нею у тій же будівлі розташований один із супермаркетів міста.

"Внизу великий магазин "Сантім". Ланжерон, море, пляжі — усе поблизу. Величезна тераса з краєвидом на море та місто. Можете поставити тут диванчик та пити каву або просеко", — каже рієлтор.

