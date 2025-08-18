Конкурс в Одесі - хто створить пам'ятник Лесі Українці у сквері Космонавтів

Леся Українка. Фото ілюстративне: Укрінформ

В Одесі проведуть конкурс на скульптора, який створить пам'ятник Лесі Українки у сквері Космонавтів. Його переможець отримає 140 тисяч гривень премії з бюджету міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Реклама

Читайте також:

Конкурс на пам'ятник

Виконавчий комітет Одеської міськради оголосив всеукраїнський конкурс на проєкт пам’ятника Лесі Українці у сквері Космонавтів. У планах також проведе та благоустрій території навколо майбутнього об'єкту.

Слід зазначити, що цей сквер вже найближчим часом також матиме ім'я письменниці. Це рішення ухвалили члени історико-топонімічної комісії та виконком. Остаточно крапку у питанні з перейменуванням буде поставлено на найближчій сесії міської ради.

Конкурс триватиме з 29 вересня 2025 року до 30 січня 2026 року. Зазначається, що участь можуть брати архітектори, скульптори, дизайнери, студенти та колективи з досвідом монументального мистецтва.

Які вимоги на премії

Проєктні пропозиції учасників Конкурсу мають містити:

ситуаційний план у масштабі 1:2000;

генеральний план у масштабі 1:500;

планувальний макет 1:500

план благоустрою прилеглої території у масштабі 1:250;

художньо-пластичне рішення пам’ятника Лесі Українці;

макет пам’ятника у зменшеному масштабі 1:10;

метрову модель скульптури у гіпсі;

основні креслення пам’ятника;

перспективу (масштаб довільний);

загальний зовнішній вигляд пам’ятника та прилеглої території;

пояснювальну записку із роз’ясненням архітектурно-планувальної ідеї та архітектурних рішень, застосованих технологій і матеріалів.

Премія за перше місце складатиме 140 тис. грн, за друге — 105 тис., а за тртє — 70 тис. Ще 35 тис. грн — заохочувальний бонус. Загальний бюджет конкурсу сягає 350 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що пам'ятник Утьосову в Одесі облили фарбою вандали. А також про знищення тіні Пушкіна у нашому місті.