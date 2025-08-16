В Одессе вандалы разрисовали памятник Леониду Утесову - каким образом

Памятник Утесову в Одессе. Фото иллюстративное: Киевфото

В Одессе разрисовали красной краской памятник певцу Леониду Утесову в историческом центре города. Активисты сделали это, поскольку считают его "маркером русского мира".

Об этом сообщают активисты ОО "Делаем вам нервы" в соцсети.

Красные слезы Леонида Утесова

Памятник певцу Леониду Утесову на Дерибасовской в Городском саду облили красной краской. Неизвестные перекрасили глаза монумента, чтобы создавалось впечатление, будто он плачет кровавыми слезами.

Активисты в соцсетях распространили фото с раскрашенным памятником и назвали Леонида Утесова "маркером русского мира".

"Бедный Утесов увидел, что тень Пушкина закрасили, и аж расплакался. Надеемся, по меньшей мере так же на подобные новости отреагируют и другие маркеры "русского мира" в Одессе", — говорится в сообщении ОО "Делаем вам нервы".

Раскрашенный памятник. Фото: ОО "Делаем вам нервы"

Памятник Леониду Утесову в Одессе

Памятник Леониду Утесову в Одессе открыли на центральной улице в день города 2 сентября 2000 года. Эта локация была выбрана не случайно, поскольку Дерибасовская является одной из самых известных и оживленных улиц города.

Певец изображен сидящим на ажурной скамейке, рядом с ним пустует место, на котором одесситы и гости города любят фотографироваться. Бронзовая композиция была отлита в Киеве, скульптором выступил Александр Токарев.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области отказались сносить советский памятник. А также об уничтожении тени Пушкина в нашем городе.