В Одессе вандалы разрисовали памятник Леониду Утесову - каким образом

Памятник Утесову в Одессе заплакал кровавыми слезами — детали
В Одессе разрисовали красной краской памятник певцу Леониду Утесову в историческом центре города. Активисты сделали это, поскольку считают его "маркером русского мира".
Об этом сообщают активисты ОО "Делаем вам нервы" в соцсети.
Красные слезы Леонида Утесова
Памятник певцу Леониду Утесову на Дерибасовской в Городском саду облили красной краской. Неизвестные перекрасили глаза монумента, чтобы создавалось впечатление, будто он плачет кровавыми слезами.
Активисты в соцсетях распространили фото с раскрашенным памятником и назвали Леонида Утесова "маркером русского мира".
"Бедный Утесов увидел, что тень Пушкина закрасили, и аж расплакался. Надеемся, по меньшей мере так же на подобные новости отреагируют и другие маркеры "русского мира" в Одессе", — говорится в сообщении ОО "Делаем вам нервы".
Памятник Леониду Утесову в Одессе
Памятник Леониду Утесову в Одессе открыли на центральной улице в день города 2 сентября 2000 года. Эта локация была выбрана не случайно, поскольку Дерибасовская является одной из самых известных и оживленных улиц города.
Певец изображен сидящим на ажурной скамейке, рядом с ним пустует место, на котором одесситы и гости города любят фотографироваться. Бронзовая композиция была отлита в Киеве, скульптором выступил Александр Токарев.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области отказались сносить советский памятник. А также об уничтожении тени Пушкина в нашем городе.
