Україна
Памятник Утесову в Одессе заплакал кровавыми слезами — детали

Памятник Утесову в Одессе заплакал кровавыми слезами — детали

ru
Дата публикации 16 августа 2025 14:50
В Одессе вандалы разрисовали памятник Леониду Утесову - каким образом
Памятник Утесову в Одессе. Фото иллюстративное: Киевфото

В Одессе разрисовали красной краской памятник певцу Леониду Утесову в историческом центре города. Активисты сделали это, поскольку считают его "маркером русского мира".

Об этом сообщают активисты ОО "Делаем вам нервы" в соцсети.

Читайте также:

Красные слезы Леонида Утесова

Памятник певцу Леониду Утесову на Дерибасовской в Городском саду облили красной краской. Неизвестные перекрасили глаза монумента, чтобы создавалось впечатление, будто он плачет кровавыми слезами.

Активисты в соцсетях распространили фото с раскрашенным памятником и назвали Леонида Утесова "маркером русского мира".

"Бедный Утесов увидел, что тень Пушкина закрасили, и аж расплакался. Надеемся, по меньшей мере так же на подобные новости отреагируют и другие маркеры "русского мира" в Одессе", — говорится в сообщении ОО "Делаем вам нервы".

Раскрашенный памятник. Фото: ОО "Делаем вам нервы"

Памятник Леониду Утесову в Одессе

Памятник Леониду Утесову в Одессе открыли на центральной улице в день города 2 сентября 2000 года. Эта локация была выбрана не случайно, поскольку Дерибасовская является одной из самых известных и оживленных улиц города.

Певец изображен сидящим на ажурной скамейке, рядом с ним пустует место, на котором одесситы и гости города любят фотографироваться. Бронзовая композиция была отлита в Киеве, скульптором выступил Александр Токарев.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области отказались сносить советский памятник. А также об уничтожении тени Пушкина в нашем городе.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
