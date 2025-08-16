В Одесі вандали розмалювали пам'ятник Леоніду Утьосову - яким чином

Пам'ятник Утьосову в Одесі. Фото ілюстративне: Київфото

В Одесі розмалювали червоною фарбою пам'ятник співаку Леоніду Утьосову в історичному центрі міста. Активісти зробили це, оскільки вважають його "маркером руського миру".

Про це повідомляють активісти ГО "Робимо вам нерви" у соцмережі.

Червоні сльози Леоніда Утьосова

Пам'ятник співаку Леоніду Утьосову на Дерибасівській в міському саду облили червоною фарбою. Невідомі перефарбували очі монумента, щоб створювалося враження, ніби він плаче кривавими сльозами.

Активісти у соцмережах поширили фото з розфарбованим пам'ятником та назвали Леоніда Утьосова "маркером руського миру".

"Бідний Утьосов побачив, що тінь Пушкіна зафарбували, і аж розплакався. Сподіваємось, щонайменше так само на подібні новини відреагують й інші маркери "русского міра" в Одесі", — йдеться у повідомленні ГО "Робимо вам нерви".

Розфарбований пам'ятник. Фото: ГО "Робимо вам нерви"

Пам'ятник Леоніду Утьосову в Одесі

Пам'ятник Леонідові Утьосову в Одесі відкрили на центральній вулиці в день міста 2 вересня 2000 року. Ця локація була обрана не випадково, оскільки Дерибасівська є однією з найвідоміших та найжвавіших вулиць міста.

Співак зображений тим, хто сидить на ажурній лавці, поряд з ним пустує місце, на якому одесити та гості міста люблять фотографуватися. Бронзова композиція була відлита у Києві, скульптором виступив Олександр Токарєв.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині відмовилися зносити радянський пам'ятник. А також про знищення тіні Пушкіна у нашому місті.