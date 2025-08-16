На каких пляжах в Одессе безопасно купаться - проверка качества воды

Гниение водорослей. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня 8 пляжей, на которых качество воды соответствует требованиям безопасности для купания. На других участках отдыха содержание токсичных веществ в море превышает норму.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Реклама

Читайте также:

Качество воды в море в Одессе

Специалисты территориальных центров контроля и профилактики болезней провели обследование качества воды в рекреационных зонах, которые предназначены для купания. Несмотря на масштабное гниение водорослей вдоль побережья, в Одессе есть пляжи, где качество воды соответствует нормам. Это касается 8 следующих зон отдыха:

"Ланжерон",

"Отрада",

"Лузановка",

"Аркадия",

"Дельфин",

10 станция Большого Фонтана,

13 станция Большого Фонтана,

16 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана;

В Одесском районе вода является безопасной в пределах пляжей:

села Сычавка Южновской ОТГ;

"Загар"

"Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ;

в селе Курортное,

Большая Балабановка,

"Россейка"

"Катранка" в поселке Сергеевка;

в селе Приморское,

"Центральный пляж" города Черноморск.

Добавим, купаться следует лишь на тех пляжах, которые прошли проверку не только на качество воды, но и на требования безопасности в военное время и имеют разрешение на работу. Их насчитывается 30 в областном центре и еще 2 в области: в городе Черноморск и поселке Приморском.

Напомним, недавно мы писали о том, какая температура воды в море сегодня. А также о результатах анализа экологической инспекции на побережье.