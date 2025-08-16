На каких пляжах в Одессе безопасно купаться - проверка качества воды

Гниение водорослей — на каких пляжах Одессы вода не токсична
В Одессе сегодня 8 пляжей, на которых качество воды соответствует требованиям безопасности для купания. На других участках отдыха содержание токсичных веществ в море превышает норму.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Качество воды в море в Одессе
Специалисты территориальных центров контроля и профилактики болезней провели обследование качества воды в рекреационных зонах, которые предназначены для купания. Несмотря на масштабное гниение водорослей вдоль побережья, в Одессе есть пляжи, где качество воды соответствует нормам. Это касается 8 следующих зон отдыха:
- "Ланжерон",
- "Отрада",
- "Лузановка",
- "Аркадия",
- "Дельфин",
- 10 станция Большого Фонтана,
- 13 станция Большого Фонтана,
- 16 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана;
В Одесском районе вода является безопасной в пределах пляжей:
- села Сычавка Южновской ОТГ;
- "Загар"
- "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ;
- в селе Курортное,
- Большая Балабановка,
- "Россейка"
- "Катранка" в поселке Сергеевка;
- в селе Приморское,
- "Центральный пляж" города Черноморск.
Добавим, купаться следует лишь на тех пляжах, которые прошли проверку не только на качество воды, но и на требования безопасности в военное время и имеют разрешение на работу. Их насчитывается 30 в областном центре и еще 2 в области: в городе Черноморск и поселке Приморском.
