Главная Одесса Гниение водорослей — на каких пляжах Одессы вода не токсична

Гниение водорослей — на каких пляжах Одессы вода не токсична

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 13:40
На каких пляжах в Одессе безопасно купаться - проверка качества воды
Гниение водорослей. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня 8 пляжей, на которых качество воды соответствует требованиям безопасности для купания. На других участках отдыха содержание токсичных веществ в море превышает норму.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Читайте также:

Качество воды в море в Одессе

Специалисты территориальных центров контроля и профилактики болезней провели обследование качества воды в рекреационных зонах, которые предназначены для купания. Несмотря на масштабное гниение водорослей вдоль побережья, в Одессе есть пляжи, где качество воды соответствует нормам. Это касается 8 следующих зон отдыха:

  • "Ланжерон",
  • "Отрада",
  • "Лузановка",
  • "Аркадия",
  • "Дельфин",
  • 10 станция Большого Фонтана,
  • 13 станция Большого Фонтана,
  • 16 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана;

В Одесском районе вода является безопасной в пределах пляжей:

  • села Сычавка Южновской ОТГ;
  • "Загар"
  • "Лагуна" в селе Грибовка Дальницкой ОТГ;
  • в селе Курортное,
  • Большая Балабановка,
  • "Россейка"
  • "Катранка" в поселке Сергеевка;
  • в селе Приморское,
  • "Центральный пляж" города Черноморск.

Добавим, купаться следует лишь на тех пляжах, которые прошли проверку не только на качество воды, но и на требования безопасности в военное время и имеют разрешение на работу. Их насчитывается 30 в областном центре и еще 2 в области: в городе Черноморск и поселке Приморском.

Напомним, недавно мы писали о том, какая температура воды в море сегодня. А также о результатах анализа экологической инспекции на побережье.

Одесса Черное море Одесская область вода Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
