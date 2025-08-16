На яких пляжах в Одесі безпечно купатися - перевірка якості води

Гниття водоростей — на яких пляжах Одеси вода не токсична
В Одесі сьогодні є лише 8 пляжів, на яких якість води відповідає вимогам безпеки для купання. На інших ділянках відпочинку вміст токсичних речовин в морі перевищує норму.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Якість води у морі в Одесі
Фахівці територіальних центрів контролю та профілактики хвороб провели обстеження якості води у рекреаційних зонах, які призначені для купання. Попри масштабне гниття водоростей вздовж узбережжя, в Одесі є пляжі, де якість води відповідає нормам. Це стосується 8 зон відпочинку:
- "Ланжерон",
- "Відрада",
- "Лузанівка",
- "Аркадія",
- "Дельфін",
- 10 станція Великого Фонтану,
- 13 станція Великого Фонтану,
- 16 станція Великого Фонтану;
В Одеському районі вода є безпечною у межах пляжів:
- села Сичавка Південнівської ОТГ;
- "Загар"
- "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ;
- у селі Курортне,
- Велика Балабанівка,
- "Росєйка"
- "Катранка" у селищі Сергіївка;
- у селі Приморське,
- "Центральний пляж" міста Чорноморськ.
Додамо, купатися слід лише на тих пляжах, які пройшли перевірку не тільки на якість води, але й на вимоги безпеки у воєнний час та мають дозвіл на роботу. Їх налічується 30 в обласному центрі та ще 2 в області: у місті Чорноморськ та селищі Приморському.
