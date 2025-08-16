Відео
Україна
Головна Одеса Гниття водоростей — на яких пляжах Одеси вода не токсична

Гниття водоростей — на яких пляжах Одеси вода не токсична

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 13:40
На яких пляжах в Одесі безпечно купатися - перевірка якості води
Гниття водоростей. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні є лише 8 пляжів, на яких якість води відповідає вимогам безпеки для купання. На інших ділянках відпочинку вміст токсичних речовин в морі перевищує норму.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Якість води у морі в Одесі

Фахівці територіальних центрів контролю та профілактики хвороб провели обстеження якості води у рекреаційних зонах, які призначені для купання. Попри масштабне гниття водоростей вздовж узбережжя, в Одесі є пляжі, де якість води відповідає нормам. Це стосується 8 зон відпочинку:

  • "Ланжерон",
  • "Відрада",
  • "Лузанівка",
  • "Аркадія",
  • "Дельфін",
  • 10 станція Великого Фонтану,
  • 13 станція Великого Фонтану,
  • 16 станція Великого Фонтану;

В Одеському районі вода є безпечною у межах пляжів:

  • села Сичавка Південнівської ОТГ;
  • "Загар"
  • "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ;
  • у селі Курортне,
  • Велика Балабанівка,
  • "Росєйка"
  • "Катранка" у селищі Сергіївка;
  • у селі Приморське,
  • "Центральний пляж" міста Чорноморськ.

Додамо, купатися слід лише на тих пляжах, які пройшли перевірку не тільки на якість води, але й на вимоги безпеки у воєнний час та мають дозвіл на роботу. Їх налічується 30 в обласному центрі та ще 2 в області: у місті Чорноморськ та селищі Приморському.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка температура води у морі сьогодні. А також про результати аналізу екологічної інспекції на узбережжі.

Одеса Чорне море Одеська область вода Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
