На яких пляжах в Одесі безпечно купатися - перевірка якості води

В Одесі сьогодні є лише 8 пляжів, на яких якість води відповідає вимогам безпеки для купання. На інших ділянках відпочинку вміст токсичних речовин в морі перевищує норму.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Якість води у морі в Одесі

Фахівці територіальних центрів контролю та профілактики хвороб провели обстеження якості води у рекреаційних зонах, які призначені для купання. Попри масштабне гниття водоростей вздовж узбережжя, в Одесі є пляжі, де якість води відповідає нормам. Це стосується 8 зон відпочинку:

"Ланжерон",

"Відрада",

"Лузанівка",

"Аркадія",

"Дельфін",

10 станція Великого Фонтану,

13 станція Великого Фонтану,

16 станція Великого Фонтану;

В Одеському районі вода є безпечною у межах пляжів:

села Сичавка Південнівської ОТГ;

"Загар"

"Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ;

у селі Курортне,

Велика Балабанівка,

"Росєйка"

"Катранка" у селищі Сергіївка;

у селі Приморське,

"Центральний пляж" міста Чорноморськ.

Додамо, купатися слід лише на тих пляжах, які пройшли перевірку не тільки на якість води, але й на вимоги безпеки у воєнний час та мають дозвіл на роботу. Їх налічується 30 в обласному центрі та ще 2 в області: у місті Чорноморськ та селищі Приморському.

