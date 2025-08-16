Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 16 серпня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 серпня, в Одесі і області все ще буде достатньо тепло, а жодних опадів синоптики не прогнозують. Вода у морі не похолодшає протягом дня, тому купатися можна не боячись застуди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 16 серпня відчутно не зміниться та залишиться теплою. Вона протягом всього дня буде на рівні +22...+23°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +28...+30 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — змінних напрямків 3-8 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +28 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість добра. Крім того, мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

