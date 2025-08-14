Відео
Море біля Одеси цвіте, і це небезпечно — результати аналізу

Море біля Одеси цвіте, і це небезпечно — результати аналізу

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 10:40
Стало відомо, чому цвітуть водорості у Чорному морі в Одесі
Водорості у воді. Фото: Новини.LIVE

Екологи провели експертизу води біля узбережжя Одеси через цвітіння водоростей, яке спостерігається з початку серпня. Фахівці виявили, що вміст токсичних речовин у ній перевищує норму.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Стан моря

Державні інспектори відібрали проби морської води в Одесі, у місцях, де водорості утворюють майже суцільний шар на поверхні води. Результати аналізів показали, що вміст азоту амонію у 5,5 раза перевищує норму. Слід зазначити, що це токсична сполука, яка з’являється внаслідок розкладу органічних решток. Вона небезпечна для мешканців водойм, особливо за високої температури та низького рівня кисню, тому може призводити до замору риби.

Крім того, вміст завислих речовин у морі у 1,5 раза перевищує норму. Це погіршує прозорість води, зменшує проникнення світла та впливає на фотосинтез водорості. 

Також екологи виявили й надлишок поживних речовин, чим пояснюється цвітіння моря.

"Надлишок поживних речовин у воді сприяє процесу евтрофікації — так званому "цвітінню" моря, яке супроводжується дефіцитом кисню та погіршенням стану морської екосистеми", — йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Слід зазначити, якщо воду з моря пити, то шкоди організму людини вона не завдасть.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про небезпеку від водоростей на узбережжі. А також про те, скільки коштує відпочинок в Одесі у серпні.

Одеса Чорне море вода Новини Одеси морські водорості
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
