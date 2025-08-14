Видео
Главная Одесса Море у Одессы цветет, и это опасно — результаты анализа

Море у Одессы цветет, и это опасно — результаты анализа

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 10:40
Стало известно, почему цветут водоросли в Черном море в Одессе
Водоросли в воде. Фото: Новини.LIVE

Экологи провели экспертизу воды у побережья Одессы в связи с цветением водорослей, которое наблюдается с начала августа. Специалисты обнаружили, что содержание токсичных веществ в ней превышает норму.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Читайте также:

Состояние моря

Государственные инспекторы отобрали пробы морской воды в Одессе в тех местах, где водоросли образуют почти сплошной слой на поверхности воды. Результаты анализов показали, что содержание азота аммония в 5,5 раза превышает норму. Следует отметить, что это токсичное соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Оно опасно для обитателей водоемов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, поэтому может приводить к замору рыбы.

Кроме того, содержание взвешенных веществ в море в 1,5 раза превышает норму. Это ухудшает прозрачность воды, уменьшает проникновение света и влияет на фотосинтез водорослей. 

Также экологи обнаружили и избыток питательных веществ, чем объясняется цветение моря.

"Избыток питательных веществ в воде способствует процессу эвтрофикации — так называемому "цветению" моря, которое сопровождается дефицитом кислорода и ухудшением состояния морской экосистемы", — говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Следует отметить, если воду из моря пить, то вреда организму человека она не нанесет.

Напомним, недавно мы писали об опасности от водорослей на побережье. А также о том, сколько стоит отдых в Одессе в августе.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
