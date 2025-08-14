Відео
Україна
Відключення світла в Одесі — кому бути напоготові

Відключення світла в Одесі — кому бути напоготові

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 09:49
Масштабне відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 14 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому сотні домівок міста будуть знеструмлені до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а лінії 6-ї станції Люстдорфської дороги,
  • Академіка Вернадського, 16-63,
  • Левітана, 62,
  • дорога Люстдорфська, 55/6 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • О. Вадатурського, 79-131,
  • Гранітна,1-13,2-16,
  • Грецька, 23-40,
  • Європейська, 18-33,
  • Караванського Святослава, 33,
  • Маловського, 4,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37 – 51,
  • Прибіка Йозефа, 7-28,
  • Рішельєвська, 12,14,
  • Столярського, 4-Г,
  • Строкатої Ніни, 35,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,
  • пров. Малиновский, 7,
  • пров. Красний, 4, 6, 8, 8/корп.10,
  • пров. Луценка Івана, 25,27

Роботи до 20:00. 

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садова, Агрономічна,
  • Біляївська, 1-9,
  • Велика Садова,
  • Глаубермана, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецька, 1-25,
  • П. Івахненко, 81, 83, 90А,
  • Каменярів, 112-124, 295-305,
  • Керченська,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кільцева, 1-12,
  • Коровицького Професора, 115-151,
  • Котляревського, 12б,
  • О. Кошиця, Кругова, 1-37,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Кузнецова Капітана, 3-14,
  • Літня, 23- 41, Луценка Івана, 1, 1а,
  • Мала Садова, 2-22,
  • Маріупольська,
  • М. Міхновського,
  • Наклона, 17/1,
  • Південна дорога,  
  • Похила,
  • Республіканська,
  • Чайкова,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шкодова гора, 5/1, 2, 3,
  • Полянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  •  Хаджибейська дорога,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52. 

Роботи до 20:00. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на утримання будинків для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
