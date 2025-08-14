Масштабне відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Відключення світла в Одесі — кому бути напоготові
Сьогодні, 14 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому сотні домівок міста будуть знеструмлені до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а лінії 6-ї станції Люстдорфської дороги,
- Академіка Вернадського, 16-63,
- Левітана, 62,
- дорога Люстдорфська, 55/6
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- О. Вадатурського, 79-131,
- Гранітна,1-13,2-16,
- Грецька, 23-40,
- Європейська, 18-33,
- Караванського Святослава, 33,
- Маловського, 4,
- Г. Михайленко, 18-28, 37 – 51,
- Прибіка Йозефа, 7-28,
- Рішельєвська, 12,14,
- Столярського, 4-Г,
- Строкатої Ніни, 35,
- Фунтового Івана, 42-54,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,
- пров. Малиновский, 7,
- пров. Красний, 4, 6, 8, 8/корп.10,
- пров. Луценка Івана, 25,27
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садова, Агрономічна,
- Біляївська, 1-9,
- Велика Садова,
- Глаубермана, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецька, 1-25,
- П. Івахненко, 81, 83, 90А,
- Каменярів, 112-124, 295-305,
- Керченська,
- Кишинівська, 2-24,
- Кільцева, 1-12,
- Коровицького Професора, 115-151,
- Котляревського, 12б,
- О. Кошиця, Кругова, 1-37,
- Крушельницького, 1-37,
- Кузнецова Капітана, 3-14,
- Літня, 23- 41, Луценка Івана, 1, 1а,
- Мала Садова, 2-22,
- Маріупольська,
- М. Міхновського,
- Наклона, 17/1,
- Південна дорога,
- Похила,
- Республіканська,
- Чайкова,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шкодова гора, 5/1, 2, 3,
- Полянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- Хаджибейська дорога,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
- вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
