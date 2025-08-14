Масштабне відключення світла в Одесі - адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 14 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому сотні домівок міста будуть знеструмлені до вечора. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а,5-а, 6-а, 7-а, 8-а лінії 6-ї станції Люстдорфської дороги,

Академіка Вернадського, 16-63,

Левітана, 62,

дорога Люстдорфська, 55/6

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

О. Вадатурського, 79-131,

Гранітна,1-13,2-16,

Грецька, 23-40,

Європейська, 18-33,

Караванського Святослава, 33,

Маловського, 4,

Г. Михайленко, 18-28, 37 – 51,

Прибіка Йозефа, 7-28,

Рішельєвська, 12,14,

Столярського, 4-Г,

Строкатої Ніни, 35,

Фунтового Івана, 42-54,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,

пров. Малиновский, 7,

пров. Красний, 4, 6, 8, 8/корп.10,

пров. Луценка Івана, 25,27

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садова, Агрономічна,

Біляївська, 1-9,

Велика Садова,

Глаубермана, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Донецька, 1-25,

П. Івахненко, 81, 83, 90А,

Каменярів, 112-124, 295-305,

Керченська,

Кишинівська, 2-24,

Кільцева, 1-12,

Коровицького Професора, 115-151,

Котляревського, 12б,

О. Кошиця, Кругова, 1-37,

Крушельницького, 1-37,

Кузнецова Капітана, 3-14,

Літня, 23- 41, Луценка Івана, 1, 1а,

Мала Садова, 2-22,

Маріупольська,

М. Міхновського,

Наклона, 17/1,

Південна дорога,

Похила,

Республіканська,

Чайкова,

Шептицького, 1,3,5,

Шкодова гора, 5/1, 2, 3,

Полянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

Хаджибейська дорога,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,

вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

