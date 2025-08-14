Видео
Главная Одесса Отключение света в Одессе — кому быть наготове

Отключение света в Одессе — кому быть наготове

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 09:49
Масштабное отключение света в Одессе - адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 14 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов города будут обесточены до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я линии 6-й станции Люстдорфской дороги,
  • Академика Вернадского, 16-63,
  • Левитана, 62,
  • дорога Люстдорфская, 55/6

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • А. Вадатурского, 79-131,
  • Гранитная, 1-13,2-16,
  • Греческая, 23-40,
  • Европейская, 18-33,
  • Караванского Святослава, 33,
  • Маловского, 4,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28,
  • Ришельевская, 12,14,
  • Столярского, 4-Г,
  • Строкатой Нины, 35,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Красный, 4, 6, 8, 8/корп.10,
  • переулок Луценко Ивана, 25,27

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садовая, Агрономическая,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая, 1-25,
  • П. Ивахненко, 81, 83, 90А,
  • Каменщиков, 112-124, 295-305,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Котляревского, 12б,
  • О. Кошица, Круглая, 1-37,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Кузнецова Капитана, 3-14,
  • Летняя, 23- 41, Луценко Ивана, 1, 1а,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Мариупольская,
  • М. Михновского,
  • Наклона, 17/1,
  • Южная дорога,
  • Наклонная,
  • Республиканская,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шкодова гора, 5/1, 2, 3,
  • Полянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штилевая,
  • Николаевская дорога, 65,
  • Хаджибейская дорога,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на содержание домов для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
