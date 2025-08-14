Масштабное отключение света в Одессе - адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 14 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов города будут обесточены до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я линии 6-й станции Люстдорфской дороги,

Академика Вернадского, 16-63,

Левитана, 62,

дорога Люстдорфская, 55/6

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

А. Вадатурского, 79-131,

Гранитная, 1-13,2-16,

Греческая, 23-40,

Европейская, 18-33,

Караванского Святослава, 33,

Маловского, 4,

Г. Михайленко, 18-28, 37-51,

Прибика Йозефа, 7-28,

Ришельевская, 12,14,

Столярского, 4-Г,

Строкатой Нины, 35,

Фунтового Ивана, 42-54,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,

переулок Малиновский, 7,

переулок Красный, 4, 6, 8, 8/корп.10,

переулок Луценко Ивана, 25,27

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садовая, Агрономическая,

Беляевская, 1-9,

Большая Садовая,

Глаубермана, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Донецкая, 1-25,

П. Ивахненко, 81, 83, 90А,

Каменщиков, 112-124, 295-305,

Керченская,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Коровицкого Профессора, 115-151,

Котляревского, 12б,

О. Кошица, Круглая, 1-37,

Крушельницкого, 1-37,

Кузнецова Капитана, 3-14,

Летняя, 23- 41, Луценко Ивана, 1, 1а,

Малая Садовая, 2-22,

Мариупольская,

М. Михновского,

Наклона, 17/1,

Южная дорога,

Наклонная,

Республиканская,

Чайкова,

Шептицкого, 1,3,5,

Шкодова гора, 5/1, 2, 3,

Полянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Штилевая,

Николаевская дорога, 65,

Хаджибейская дорога,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,

ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

