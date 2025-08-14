Масштабное отключение света в Одессе - адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Отключение света в Одессе — кому быть наготове
Сегодня, 14 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов города будут обесточены до вечера. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я линии 6-й станции Люстдорфской дороги,
- Академика Вернадского, 16-63,
- Левитана, 62,
- дорога Люстдорфская, 55/6
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- А. Вадатурского, 79-131,
- Гранитная, 1-13,2-16,
- Греческая, 23-40,
- Европейская, 18-33,
- Караванского Святослава, 33,
- Маловского, 4,
- Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
- Прибика Йозефа, 7-28,
- Ришельевская, 12,14,
- Столярского, 4-Г,
- Строкатой Нины, 35,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Красный, 4, 6, 8, 8/корп.10,
- переулок Луценко Ивана, 25,27
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садовая, Агрономическая,
- Беляевская, 1-9,
- Большая Садовая,
- Глаубермана, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая, 1-25,
- П. Ивахненко, 81, 83, 90А,
- Каменщиков, 112-124, 295-305,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Котляревского, 12б,
- О. Кошица, Круглая, 1-37,
- Крушельницкого, 1-37,
- Кузнецова Капитана, 3-14,
- Летняя, 23- 41, Луценко Ивана, 1, 1а,
- Малая Садовая, 2-22,
- Мариупольская,
- М. Михновского,
- Наклона, 17/1,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Республиканская,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шкодова гора, 5/1, 2, 3,
- Полянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штилевая,
- Николаевская дорога, 65,
- Хаджибейская дорога,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
