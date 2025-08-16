Відключення води в Одесі і області - адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 серпня, через ремонтні роботи на мережах відключили воду тисячам користувачів Одеси й області. Постачання обіцяють повернути до 17:00, а деяким абонентам і раніше.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Відключення води в Одесі

Сьогодні частина жителів Одеси й області залишиться без води через проведення ремонтних робіт.

До 16:00 води не буде:

вул. Лен. Селище

селище Троїцьке

Ж/М Сьоме небо

ЖК "Кекс"

ЖК "Артвіль"

До 17:00 води не буде:

місто Біляївка

вул. Педагогічна 18-24

вул. Фонтанська дорога 51-59

вул. Головківська, частково.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

