Відключення води в Одесі і області - адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)

Частина Одеси і області залишилась без води — адреси бюветів
Сьогодні, 16 серпня, через ремонтні роботи на мережах відключили воду тисячам користувачів Одеси й області. Постачання обіцяють повернути до 17:00, а деяким абонентам і раніше.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Сьогодні частина жителів Одеси й області залишиться без води через проведення ремонтних робіт.
До 16:00 води не буде:
- вул. Лен. Селище
- селище Троїцьке
- Ж/М Сьоме небо
- ЖК "Кекс"
- ЖК "Артвіль"
До 17:00 води не буде:
- місто Біляївка
- вул. Педагогічна 18-24
- вул. Фонтанська дорога 51-59
- вул. Головківська, частково.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
