Головна Одеса Частина Одеси і області залишилась без води — адреси бюветів

Частина Одеси і області залишилась без води — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 12:35
Відключення води в Одесі і області - адреси відключень та коли відновлять водопостачання (від Інфоксводоканалу)
Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 серпня, через ремонтні роботи на мережах відключили воду тисячам користувачів Одеси й області. Постачання обіцяють повернути до 17:00, а деяким абонентам і раніше.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Відключення води в Одесі

Сьогодні частина жителів Одеси й області залишиться без води через проведення ремонтних робіт. 

До 16:00 води не буде:

  • вул. Лен. Селище
  • селище Троїцьке
  • Ж/М Сьоме небо
  • ЖК "Кекс"
  • ЖК "Артвіль"

До 17:00 води не буде:

  • місто Біляївка
  • вул. Педагогічна 18-24
  • вул. Фонтанська дорога 51-59
  • вул. Головківська, частково.
None - фото 1
Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому південь Одещини взагалі може лишитися без води. А також про вартість водопостачання у серпні.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
