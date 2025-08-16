Отключение воды в Одессе и области - адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 августа, из-за ремонтных работ на сетях отключили воду тысячам пользователей Одессы и области. Поставки обещают вернуть до 17:00, а некоторым абонентам и раньше.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Отключение воды в Одессе

Сегодня часть жителей Одессы и области останется без воды из-за проведения ремонтных работ.

До 16:00 воды не будет:

ул. Лен. Поселок

поселок Троицкое

Ж/М Седьмое небо

ЖК "Кекс"

ЖК "Артвиль".

До 17:00 воды не будет:

город Беляевка

ул. Педагогическая 18-24

ул. Фонтанская дорога 51-59

ул. Головковская, частично.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, почему юг Одесской области вообще может остаться без воды. А также о стоимости водоснабжения в августе.