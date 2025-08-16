Видео
Часть Одессы и области осталась без воды — адреса бюветов

Часть Одессы и области осталась без воды — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 12:35
Отключение воды в Одессе и области - адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 августа, из-за ремонтных работ на сетях отключили воду тысячам пользователей Одессы и области. Поставки обещают вернуть до 17:00, а некоторым абонентам и раньше.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Отключение воды в Одессе

Сегодня часть жителей Одессы и области останется без воды из-за проведения ремонтных работ.

До 16:00 воды не будет:

  • ул. Лен. Поселок
  • поселок Троицкое
  • Ж/М Седьмое небо
  • ЖК "Кекс"
  • ЖК "Артвиль".

До 17:00 воды не будет:

  • город Беляевка
  • ул. Педагогическая 18-24
  • ул. Фонтанская дорога 51-59
  • ул. Головковская, частично.
None - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, почему юг Одесской области вообще может остаться без воды. А также о стоимости водоснабжения в августе.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
