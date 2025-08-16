Отключение воды в Одессе и области - адреса отключений и когда восстановят водоснабжение (от Инфоксводоканала)

Часть Одессы и области осталась без воды — адреса бюветов
Сегодня, 16 августа, из-за ремонтных работ на сетях отключили воду тысячам пользователей Одессы и области. Поставки обещают вернуть до 17:00, а некоторым абонентам и раньше.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Сегодня часть жителей Одессы и области останется без воды из-за проведения ремонтных работ.
До 16:00 воды не будет:
- ул. Лен. Поселок
- поселок Троицкое
- Ж/М Седьмое небо
- ЖК "Кекс"
- ЖК "Артвиль".
До 17:00 воды не будет:
- город Беляевка
- ул. Педагогическая 18-24
- ул. Фонтанская дорога 51-59
- ул. Головковская, частично.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о том, почему юг Одесской области вообще может остаться без воды. А также о стоимости водоснабжения в августе.
