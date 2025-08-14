В Одесской области отказались сносить памятник с советской символикой

Памятник борцам за власть советов в селе Усатово. Фото: ОО "Деколонизация. Украина"

В селе Усатово под Одессой отказались демонтировать памятник "Борцам за власть советов". В местном сельсовете объяснили, что согласно действующему законодательству, памятники посвященные событиям Второй мировой могут не подлежать демонтажу.

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация. Украина".

Реклама

Читайте также:

Причины отказа

В селе Усатово, что в нескольких километрах от Одессы, отказались демонтировать памятник "Борцам за власть советов". Активисты этим возмущены, ведь на монументе советских времен много коммунистической символики.

В Усатовском сельском совете объяснили отказ тем, что слово "совет" связано не с коммунистическим режимом, а в первую очередь с органами местного самоуправления. Чиновники также добавили, что согласно ч. 4 ст. 4. Закона о декоммунизации, памятники связанные с событиями Второй мировой могут не подлежать демонтажу.

"Изображение орденов с серпом и молотом на мемориале связаны с чествованием участников партизанского движения, которые боролись против нацистских оккупантов во времена Второй мировой войны. Этот объект посвящен памяти этих героев, которые сыграли важную роль в освобождении нашей общины",— говорится в сообщении Усатовского сельского совета.

Однако в Усатовском сельсовете добавили, что инициируют общественные обсуждения относительно того, что следует делать с памятником.

Ответ сельсовета. Фото: ОО "Деколонизация. Украина"

Напомним, недавно мы писали об уничтожении тени Пушкина в Одессе. А также о том, как активисты устроили скандал из-за красной звезды на памятнике.