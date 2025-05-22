Радянську зірку на похованні у Бессарабському на Одещині зафарбували

Скандальна зірка. Фото: Одеське життя

Радянську зірку на похованні в селищі Бессарабське на Одещині, яку вимагали демонтувати, зафарбували. Однак таке рішення не задовільнило активістів ГО "Деколонізація. Україна".

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація. Україна".

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Зірку зафарбували

Після вимог зняти радянську червону зірку з поховання у селі Бессарабське, було ухвалено рішення зафарбувати її сірим кольором, аби вона стала менш примітною. Однак активісти сподіваються, що днями все ж таки буде проведено повноцінний демонтаж.

"Зафарбували, проте мали б демонтувати. Сподіваємося, що днями це питання буде вирішено",— йдеться у повідомленні активістів.

Зафарбована зірка. Фото: ГО "Деколонізація. Україна"

Скандал із зіркою

Вимогу про зняття зірки надіслали активісти з організації "Деколонізація. Україна", але Бесарабська селищна рада їм у цьому відмовила. Ця символіка розміщена на "братській могилі", а на місця поховань норми декомунізаційного закону не підпадають. Тому місцеві чиновники відповіли, що її демонтаж — неможливий.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зняття дошки з пам'ятника Родіону Малиновському. А також про сутичку з активістами на вулиці Героїв-Прикордонників.