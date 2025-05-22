Радянську зірку на похованні у Бессарабському на Одещині зафарбували

Червону зірку на Одещині зафарбували, але не демонтували
Радянську зірку на похованні в селищі Бессарабське на Одещині, яку вимагали демонтувати, зафарбували. Однак таке рішення не задовільнило активістів ГО "Деколонізація. Україна".
Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація. Україна".
Зірку зафарбували
Після вимог зняти радянську червону зірку з поховання у селі Бессарабське, було ухвалено рішення зафарбувати її сірим кольором, аби вона стала менш примітною. Однак активісти сподіваються, що днями все ж таки буде проведено повноцінний демонтаж.
"Зафарбували, проте мали б демонтувати. Сподіваємося, що днями це питання буде вирішено",— йдеться у повідомленні активістів.
Скандал із зіркою
Вимогу про зняття зірки надіслали активісти з організації "Деколонізація. Україна", але Бесарабська селищна рада їм у цьому відмовила. Ця символіка розміщена на "братській могилі", а на місця поховань норми декомунізаційного закону не підпадають. Тому місцеві чиновники відповіли, що її демонтаж — неможливий.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про зняття дошки з пам'ятника Родіону Малиновському. А також про сутичку з активістами на вулиці Героїв-Прикордонників.
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